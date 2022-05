El look de Tamara Falcó en su escapada a Dubái con el color tendencia de la temporada

¿Cuántas veces te has quedado mirando tu armario con detenimiento mientras te planteas qué ponerte? Una cuestión que se complica incluso más durante estos días primaverales de entretiempo, en los que ya comienza a hacer calor, pero las temperaturas no terminan de despegar del todo. Pues bien, la próxima vez que te ocurra, puedes echar un vistazo a las redes de Tamara Falcó, que se han convertido en todo un escaparate de ideas FASHION que son pura inspiración. La diseñadora y chef acaba de compartir uno de los conjuntos que llevó durante su viaje a Dubai, dejándonos con un estilismo ideal para aquellas tardes calurosas en las que nos apetezca ir elegantes, pero cómodas. ¿La prenda que puede ayudarnos a conseguirlo? Una falda midi con el color tendencia de esta temporada, capaz de rejuvenecer cualquier look.

La colaboradora de El Hormiguero consiguió centrar la atención de su conjunto en esta falda amarilla de algodón de la firma Momoni, con bolsillos delanteros y maxitrabillas con cinturón. Una opción muy cómoda que combinó con una camisa blanca fluida, un bolso de rafia y una sandalias planas rojas con detalle de flecos. Tamara conseguía crear así un resultado tan bohemio como sofisticado, uniéndose a la explosión de color que trae consigo esta temporada de primavera-verano.

El amarillo, el color que no falta en el armario de Tamara

Fiel seguidora de las tendencias, la ganadora de Masterchef Celebrity sabe muy bien todo el potencial que guarda esta tonalidad. El color amarillo es uno de los más versátiles de la paleta, con la capacidad de transmitir alegría y optimismo, aportando un tono de luz al rostro muy especial, capaz de crear ese efecto 'buena cara' que tanto nos gusta. Por eso iconos de estilo como Gigi Hadid se han declarado fan incondicionales de él. Y no es de extrañar que Tamara también lo haya incorporado en piezas como este vestido vaporoso de estilo caftán por el que se decantó durante su viaje a las Maldivas.

La diseñadora ha demostrado que no tiene ningún problema cuando se trata de fluir entre diferentes estilismos: lo mismo puede sorprendernos con sobrios looks de noche en los que no faltan unos zapatos joya, que con clásicas combinaciones a base de americanas y wide legs, uno de sus favoritos cuando se trata de trabajar. Eso sí, durante sus viajes o para disfrutar de un momento de relax, Tamara se reserva las opciones más cómodas y versátiles, dejando claro que una falda midi o un vestido floral siempre pueden salvar cualquier momento de duda frente a nuestro armario esta primavera.