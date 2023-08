El beso viral (con puesta de sol incluida) de Chiara Ferragni y Fedez en Ibiza

En la apretada agenda de Chiara Ferragni (también en vacaciones) siempre hay un hueco destacado para visitar la mágica isla de Ibiza. En esta paradisíaca ubicación, la influencer nos ha dejado algunos de sus looks más memorables y escenas que marcaron un antes y un después en su biografía (como las de su mediática despedida de soltera). En 2023 su idilio con esta ínsula sigue más vivo que nunca, dado que lleva días instalada en ella junto a sus familiares y amigos. En estas jornadas de playa, gastronomía local y fiestas con estilo, la empresaria parece haber recargado las pilas, al mismo tiempo que se ha atrevido con aventuras en contacto con la naturaleza, siempre de la mano de su marido, el rapero Fedez.

La pareja dejó atrás el bullicio propio de la costa para adentrarse en la faceta más salvaje de la isla Pitiusa. De la mano de un guía y con un grupo de amigos íntimos, fueron de excursión en busca de unas impresionantes vistas, en una de las zonas más altas de Ibiza, unos rocosos acantilados donde han querido inmortalizarse dándose un apasionado beso en una ubicación de película. La empresaria y el cantante han aprovechado para retratarse también con la ayuda de un dron, que ha permitido a sus seguidores ser conscientes de la altura y de la espectacularidad de la hazaña lograda.

Un look en clave ‘sporty’

Con una preciosa puesta de sol de fondo, los padres de Leone y Vittoria posaban con sendos looks deportivos. Ella prefería un estilismo de dos piezas en color gris, compuesto de una camiseta, en versión cropped top, con el estampado de un bebé y un pantalón corto, junto a una zapatillas blancas. Por su parte, el artista italiano optaba por un pantalón negro y unos zapatos de deporte también blancos y prescindía de camiseta para lucir su trabajado torso y sus tatuajes en la imagen.

Un detalle polémico

En la red, esta serie de retratos románticos han cosechado todo tipo de halagos por parte de los fans del matrimonio, por la belleza de las fotografías y porque la bloguera las ha compartido junto a otras escenas entrañables con sus hijos en la playa. Sin embargo, estas instantáneas han levantado, al mismo tiempo, alguna polémica entre aquellos que ven la idea de posar al filo del acantilado como un mal ejemplo para jóvenes y nuevas generaciones.

Y es que los vídeos de esta escapada se puede ver a la estrella televisiva comentando: “si mi madre me viera…”. Esto ha provocado que algunos seguidores se animen a mencionar a su madre, la escritora Marina Di Guardo que ha contestado a la publicación en la red: “¡exactamente! Lo he visto y no lo apruebo. Demasiado esperanzador… Sin calzado adecuado. Un paseo peligroso y arriesgado”.

La emprendedora y su marido parecen estar exprimiendo al máximo sus días de relax. Esta ruta de senderismo solo para adultos es uno de los muchos planes que la pareja italiana está haciendo en Baleares. La familia ha visitado Formentera, ha comido (como cada año) su tradicional paella, han hecho turismo por las ciudades y pueblos de esta región y, sobre todo, se han divertido con sus pequeños. ¿Qué más se puede pedir al verano?