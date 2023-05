La inesperada conexión entre 'La reina Carlota' y Meghan Markle: una casa de campo inglesa

El tema más comentado del momento, aquel que no deja de ocupar titulares alrededor del mundo, es la novedad que ha aterrizado en la plataforma de Netflix: La reina Carlota. La esperadísima precuela de la famosa serie de Los Bridgerton se estrenó el pasado 4 de mayo, meses antes de su lanzamiento prometía ser viral por su trama y casting, ¡y así lo ha hecho! Si aún no has tenido tiempo de ver los seis capítulos, no te haremos spoiler, pero sí que te contamos una inesperada conexión entre su protagonista y... ¡Meghan Markle!

- Los secretos de la nueva temporada 'Los Bridgerton': ¿por qué es importante el color del vestuario?

Es cierto que los creadores de la producción bajo la batuta de Shonda Rhimes, suelen dejarse llevar por la imaginación, algo que incluso se refleja en su vestuario a lo largo de las demás temporadas, pero para nuestar sorpresa su reina británica, (interpretada por India Amarteifio) que llegó de un rincón del noreste de Alemania con tan solo 17 años, realmente sí existió. Aunque en la vida real se le conocía cómo Sophia Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, nació en mayo de 1.744 tras la unión de sus padres, un duque y una princesa germanos. Sophia Charlotte viajó hasta tierras británicas para casarse (solo seis horas después de conocerse) con el rey Jorge III de Inglaterra en una pomposa ceremonia en Londres, y lo demás ya es historia.

- Nunca adivinarías cuál fue el primer vestido diseñado para 'Los Bridgerton'

Según los expertos, podría ser descendiente directa de la noble Margarita de Castro y Sousa, una rama negra de la casa real portuguesa tras la relación del rey Alfonso III con una de sus amantes, siendo así la primera royal británica con raíces africanas. O mejor bien dicho, árabes, ya que su antepasada provenía de aquella zona. Pero he aquí la cuestión, ¿qué tiene todo esto que ver con Meghan Markle? Te lo contamos, porque no lo imaginarás. Seguramente recordarás que mientras vivía en Londres junto a su marido, el príncipe Harry, se alojaban en una de las residencias reales de la familia, en Frogmore House. Una fabulosa casa de campo inglesa del siglo XVI, con amplios jardines y un lago de ensueño a los pies del inmueble, que inesperadamente le debe mucho a la mencionada reina Charlotte.

¿Qué relación tiene la serie y la casa de Meghan Markle?

Es cierto que su construcción se llevó a cabo varios años antes de su nacimiento, en 1684, pero en realidad ella es la encargada de que hoy en día luzca tal y como lo conocemos. Una postal de cuento en el que todas desearíamos alojarnos y pasear por sus frondosos senderos. Y he aquí la sorpresa. A lo largo de su reinado, entre las diversas acciones que hizo, y en la búsqueda para un alojamiento de verano que compartir con sus hijas, solicitó en 1790 ampliar la estructura añadiendo más y más metros, además de modernizarlo y conseguir esa estructura tan espectacular que hoy sigue siendo tan fotogénica. Así que podríamos decir que la actriz estadounidense, antes de mudarse a Estados Unidos junto a el príncipe y sus dos hijos, vivió unas temporadas en el hogar diseñado por una mujer de armas tomar con la que se habría llevado muy bien.