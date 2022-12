La razón por la que Meghan Markle siempre vestía de tonos neutros en los actos reales

El documental de Harry y Meghan, oficialmente Enrique y Meghan, puede que haya provocado alguna mala cara en el Palacio de Buckingham, pero lo que ha hecho seguro es aclarar muchos detalles de su historia de amor. Por ejemplo, cómo se conocieron, cómo fueron sus citas al inicio... y también su primer beso; anécdotas que no vamos a desvelarte por si todavía no has visto la producción disponible en Netflix. Sobre lo que sí vamos a hablar es acerca de una de las confesiones más curiosas y naturales de Meghan: la razón por la que siempre escogía looks en tonos neutros en los actos reales, especialmente en aquellos en los que coincidía con la reina Isabel II, Kate Middleton o Camilla Parker Bowles.

¿Protocolo o discreción? Los motivos que se barajaban cada vez que Meghan Markle aparecía con un vestido en un tono básico eran esas dos, fundamentalmente, pero ha sido ella misma quien ha querido desvelar la auténtica razón, que es una mezcla de los dos anteriores, con una pizca de ignorancia; la propia de una chica americana totalmente ajena a las Casas reales europeas. En el tercer capítulo de la docuserie, la duquesa de Sussex explica que, al convertirse en prometida del príncipe Harry, tuvo que aprender sobre un código de comportamiento totalmente desconocido para ella, y también sobre el dress code correspondiente.

"La mayoría del tiempo que estuve en Reino Unido, rara vez vestía de colores. Era algo meditado. A mi entender, nunca puedes llevar el mismo color que su Majestad [la reina Isabel II] si es un evento en grupo. Tampoco puedes llevar el mismo color que ninguna mujer de rango superior al tuyo. Así que yo estaba cómo, "bueno, ¿cuál es el color que ellas nunca llevarían?", recuerda Meghan en la serie. La respuesta fueron los tonos camel, beiges y blancos con los que se la solía ver; una gama que, reconoce, también le daba otra seguridad: mantenerse en un segundo plano. "Mezclarme, como si no tratara de destacar. (...) No quería avergonzar a la familia", explica, a pesar de que, antes de entrar en la realeza, sus looks como actriz eran mucho más coloridos.

Su cambio tras abandonar la Familia Real

En enero de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaban su deseo de abandonar la Familia real británica, una decisión que se hizo oficial más de un año después, pero que ya se percibió antes en los estilismos de la duquesa de Sussex. Y es que, desde entonces, la que fuera protagonista de Suits comenzó a vestir a todo color, dejándonos looks tan elegantes y especiales como el vestido verde que lució en el Día de la Commonwealth de 2020. Una imagen más atrevida y moderna que mantiene en sus eventos a día de hoy.