Nunca adivinarías cuál fue el primer vestido diseñado para 'Los Bridgerton'

Las producciones de cine y televisión más exitosas tienen el poder de marcar un antes y un después en la industria de la moda. Es el caso de Sexo en Nueva York, Gossip Girl... o Los Bridgerton, el último fenómeno que ha traspasado las pantallas para colar su estilo en las tiendas. Además de su atractiva trama, gracias a su impecable y exquisito repertorio de vestuario -que no es fiel a la época de la Regencia- ha dado la vuelta al mundo, y no nos extraña. La belleza de los trajes que lucen sus protagonistas como Daphne, Eloise y Kate han puesto en el punto de mira la ya conocida tendencia Regencycore: corsés, corte imperio, mangas abullonadas, escotes cuadrados, tonos pasteles... Pero la realidad es que el armario de los personajes que más han llamado la atención al espectador, también la llamaban en las reuniones y bailes de la alta sociedad, y todo tiene una razón.

La encargada de crear esta maravilla histórica con ciertas pinceladas imaginarias es la neoyorquina Ellen Mirojnick, quien poco a poco, a raíz de que el proyecto de Netflix veía la luz, dejaba en su perfil personal pequeñas pistas sobre cuáles serían los siguientes estilismos que nos conquistarían. No hablamos de aquellas que aparecen ataviadas con dulces y delicados diseños en cada escena, como menciónabamos anteriormente, el vestidor más atrevido lo tenían Lady Portia Featherington y sus tres hijas, Penélope, Prudence, Philippa, sí, las tres con 'p'. Entre tantos datos curiosos que vamos descubriendo conforme pasa el tiempo, hace tan solo unos días la directora del vestuario ha desvelado cuál fue el primer vestido que diseñaron a mano para la serie, ¡y no es para nada como te lo imaginas!

Ni tonos claros y empolvados ni apliques delicados, la primera creación que coronó el taller de la producción es este diseño del ya característico corte imperio en buganvilla y una larga capa de tul delantera en varios tonos lila, azul y anaranjado. No se trata de aquellos que lucen la acomodada familia Bridgerton, sino que ¡sigue la estela del vestidor de los Featherington! Si eres fan de la serie, seguramente sabrás que el estilo y los tonos que lucen cada personaje refleja el poder social, el prestigio y la popularidad que tenían, y ellas se distanciaban bastante de los miembros conservadores con propuestas llenas de abalorios barrocos y tonos vibrantes.

Un hecho que no ha pasado desapercibido para el público y los expertos en moda, como algunas de sus fans las bautizan: 'son las hermanas Kardashian de la Regencia'. Es cierto que no hemos visto este look como protagonista en la primera temporada, pero Prudence ha llevado otros muy similares. Sorprende que el equipo encargado apostara por partir de esta manera tan peculiar para abrir paso a el mundo Bridgerton con un diseño tan distante de los que llevan sus personajes principales, ¿sería un simple prototipo en el que inspirarse? ¿O realmente se coló disimuladamente en el elenco? ¡Esperamos conocer muy pronto más secretos FASHION!