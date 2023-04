'And Just Like That': Todo lo que desvela el tráiler de la segunda temporada ¡y su fecha de estreno!

Después de conocer las novedades que la industria cinematográfica está cocinando en sus estudios, como la nueva serie de Crepúsculo al remake de La Sirenita, hay otro título potente que estabábamos esperando que aterrizara como agua de mayo, (¡nunca mejor dicho!). Coincidiendo con la llegada de los días de sol y el buen tiempo, a la hora de vestirnos siempre buscamos inspiración por cada esquina, y nuestra querida Sarah Jessica Parker vuelve a ser nuestro referente de estilo a raíz de su nueva publicación que tiene casi medio millón de likes por una importantísima razón: ¡se trata del nuevo tráiler de And Just Like That!

Es cierto que a lo largo del año los paparazzi nos han hecho un par de spoilers que dejando entre ver lo que sucede entre los protagonistas de la segunda temporada, como la inesperada vuelta del gran amor de Carrie Bradshaw, ¡Aidan Shaw!, o volver a verla vestida de novia homenajeando a la diseñadora Vivienne Westwood que falleció hace unos meses. Pero lo que aún no sabíamos con seguridad era cuándo terminarían oficialmente el rodaje del exitoso reboot de Sexo en Nueva York. El clip que ya ha dado la vuelta al mundo convirtiéndose en uno de los más vistos en las redes sociales en un par de horas, tan solo tiene una duración de un minuto, tiempo suficiente para asegurarnos que nos mantendrá enganchados a la pequeña pantalla desde el primer momento que pulsemos al botón de play.

¿Cuándo se estrena?

Si ya de por sí la serie de los noventa marcó una era en todos los aspectos, desde en términos de moda a lecciones de amor y amistad, esta versión actualizada en la que vemos a las protagonistas, Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, dos décadas después compartir convivencias y su día a día, no tiene nada que envidiarle. La primera entrega acaparó nuestra atención, y la segunda que estará disponible en la plataforma de HBO MAX promete ser aún mejor que su arranque. ¿Cuándo llegará a nuestras pantallas? Muy pronto, según han confirmado, ¡en el mes de junio!

Una producción cargada de secuencias, frases y momentazos que aseguran que las chicas de la Gran Manzana siguen siendo nuestras favoritas, pase el tiempo que pase. Al igual que su espectacular armario de ensueño en el que encontramos no solo tendencias virales como combinar calcetines y sandalias, también estilismos caracterísiticos que alguien como la columnista neoyorquina podría defender con tanto estilo. ¡Estamos deseando que llegue junio!