'Crepúsculo': todo lo que sabemos del inesperado 'reboot' entre vampiros y hombres lobo

Hace casi dos décadas que vimos por primera vez en el cine una intensa historia de amor, o mejor dicho, un triángulo amoroso compuesto de un vampiro milenario, un protector hombre lobo y una estudiante de instituto. ¿Te suena la trama? Hablamos de la famosa saga de Crepúsculo, aquella fantasía de relatos que escribió Stephenie Meyer y cobraron vida a lo largo de cinco exitosas películas, ¡nos enamoramos perdidamente de sus protagonistas cuando éramos adolescentes! Así que si eres fan de Bella Swan, Edward Cullen y Jacob Black, tenemos una muy buena noticia, sigue leyendo para descubrir el motivo que ha revolucionado a la industria.

Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer (dividido en dos partes que se estrenaron en 2012), marcaron para siempre la trayectoria de los estudios de Hollywood. Tal fue la acogida que sus actores Kristen Stewart, Robbert Pattison y Taylor Lautner se convirtieron en las estrellas de aquel momento, y hoy vuelven a ser noticia al recordar el hito del que formaron parte. Pero... ¿por qué hemos echado a la vista atrás? Porque hace unos días se ha confirmado que el guión que nos encandiló tiempo atrás, volverá a la pantalla aunque en un formato diferente.

Como seguramente habrás observado, nos encontramos ante la época de los reboots, La Sirenita, Sexo en Nueva York, Gossip Girl... y ahora es el turno de Crepúsculo. Bajo la batuta de la productora Lionsgate, este sueño hecho realidad aún está en plena creación y tendremos que esperar un largo tiempo para ver los resultados. Y hasta el momento no han confirmado más datos, ¿quién serán los encargados de dejarse la piel en este proyecto? ¿Actores conocidos o futuras promesas del cine? No sabemos si Bella, Edward y Jacob harán un pequeño cameo en televisión, ¡nos encantaría! Ante esta incertidumbre tan inesperada, incluso los fans se pregunta si esta prometedora serie tratará de una adaptación de las novelas originales, o simplemente un spin off que nos haga viajar al pasado. Lo que sí podemos asegurar es que en el equipo de producción estará a cargo de Wyck Godfrey, responsable del éxito taquillero.

Con esta súper novedad que ha revolucionado las redes sociales, hemos dado con la excusa perfecta para quedarte en casa este fin de semana y hacer un maratón de la saga que nos marcó en la adolescencia.