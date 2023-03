La emoción de Halle Bailey horas antes de estrenar el nuevo tráiler de 'La Sirenita'

Nos encontramos en una de las etapas más importantes de la industria del cine, no solo por seguir creando auténticas obras de arte visuales, también por los continuos reboots que se están rodando sobre las clásicas películas de Disney que nos han acompañado durante la niñez. Y Halle Bailey es una de sus estrellas. Desde que se anunció un par de años atrás que la historia de La Sirenita volvía a la gran pantalla, no se ha dejado de hablar de otra cosa, ¡y no nos extraña! La versión en carne y hueso dirigida por Rob Marshall, promete marcar un nuevo rumbo de la historia para siempre.

- Todo lo que tienes que saber de Halle Bailey, 'La Sirenita' de la que todo el mundo habla

Con tan solo 22 años se ha convertido en todo un referente, es la encargada de encarnar a la conocida princesa Ariel. Su elección tras participar en el casting dio la vuelta al mundo, ¡porque no se parece nada físicamente a la idea original del personaje! Un importante detalle que ha sido aplaudido por el público, dando prioridad a la trama que hay detrás, y no a los detalles superfluos como el color de la piel o el cabello. Aunque aún tendremos que esperar hasta el próximo 26 de mayo para disfrutar de una sesión de cine y palomitas en mano, esta semana la actriz de Atlanta vivió uno de los momentos más emocionantes durante un evento en Los Ángeles.

- Disney ficha a Halle Bailey, protegida de Beyoncé, para su nueva versión de 'La sirenita'

Hacía pocas horas que se había lanzado el nuevo cartel de esta cinta de fantasía que nos hará viajar al pasado, y durante el photocall del evento al que acudió luciendo un impresionante vestido rojo con diversas aberturas, se encontró con una oleada de cariño y elogios por parte de sus fans. "¡No me puedo creer que han impreso el nuevo póster tan rápido!" confiesa en las redes sociales muy emocionada. La veinteañera llegó triunfadora, firmando al público algunos póster de su nuevo y esperado proyecto. Una preciosa imagen en la que podemos verla sentada sobre una roca, contemplando el atardecer sobre el mar y enfundada en el traje de la criatura marina mitológica.

- Las nuevas actrices, modelos e 'influencers' que no deberías perder de vista en 2023

Halle es una de las promesas que forma parte del exclusivo club de las actrices y artistas de la Generación Z, al que también pertenecen Jenna Ortega y Madelyn Cline. Pero... ¿por qué es tan importante ese momentazo? Porque aunque la nueva imagen de la producción ya desvela varios aspectos de la que será una de las películas más taquilleras del 2023; este fin de semana, durante la gala de los Oscars se lanzará en primicia el nuevo tráiler creando así un mayor impacto entre la audiencia y conquistando a un público más amplio semanas antes de su estreno oficial. ¿Hará Bailey un guiño a su querido personaje a través del vestuario? Tendremos que esperar para verlo.