Actriz, cantante y... ¿cazafantasmas? Vanessa Hudgens desvela que tiene un don paranormal

Conocemos a Vanessa Hudgens desde hace casi dos décadas por sus impresionantes dotes como actriz, cantante e intérprete de teatro musical, pero la protagonista de High School Musical acaba de desvelar un don absolutamente inesperado que hasta los más crédulos pondrán en duda, pues no tiene nada que ver con la música o la moda. Resulta que la artista, de 34 años, es toda una experta en el terreno de lo paranormal, dice que es capaz de interactuar con los muertos desde la infancia y ha puesto sus habilidades a prueba en un nuevo documental, titulado Dead Hot, que ella misma define como "un viaje íntimo al reino sobrenatural que explora la identidad, el poder femenino y la hermandad".

Vanessa Hudgens, de actriz a cazafantasmas

Como estudiante autodidacta, Vanessa nos invita a seguirla mientras perfecciona sus habilidades paranormales en Dead Hot, donde la veremos peregrinar junto con su mejor amiga, la artista GG Magree, a la capital de la brujería: Salem, Massachusetts. A lo largo del programa, buscarán asesoría profesional para cazar fantasmas y explorar su lado más espiritual, uno que la actriz ha sentido intensamente desde que era una niña.

Sin embargo, no tuvo que enfrentarse directamente a su don sobrenatural hasta que se mudó de casa de sus padres, justo después del éxito de High School Musical, cuando se vio sola en una nueva casa, contactando con distintos espíritus sin poder controlarlo. Ahora, a sus 34 años, finalmente está lista para sumergirse de lleno en su pasión oculta.

Su dramático cambio de look como 'bruja verde'

Vanessa comenzó a informarse por medio de libros de brujería, pero no todo se consigue con el estudio: "Debes apoyarte al 100% en tu intuición y lo que sea que te esté llamando", aclaró a la revista estadounidense Cosmopolitan en una entrevista inédita. "Soy una bruja de la naturaleza, una bruja verde. Me siento más conectada con la naturaleza, con el espíritu en la naturaleza. Y me encanta buscar remedios en la Madre Naturaleza", continuó.

Desde que emprendió este nuevo camino profesional, hemos visto en sus looks una importante presencia del color negro, accesorios con símbolos místicos o religiosos y ropa de estética gótica, comúnmente asociada con la llamada magia negra.

La actriz se encuentra en su momento más feliz, tras anunciar que se comprometió con Cole Tucker, quien comparte en cierta medida su visión espiritual del mundo. De hecho, la pareja se conoció durante una sesión de meditación en línea, en 2020, durante el confinamiento. El jugador de béisbol la apoya en cada paso de esta ruta de sanación, que empezó como un pasatiempo y ahora se ha convertido en su estilo de vida: "Realmente quiero eliminar el estigma que tiene y lo que se ha transmitido a través de las películas sobre que es demoníaco. Quiero poner el foco sobre el hecho de que es algo hermoso, personal y empoderador".