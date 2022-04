Tres looks en un día: Vanessa Hudgens se corona (de nuevo) como reina del 'boho' en Coachella

Más de 20 años lleva celebrándose Coachella, el evento musical favorito de las celebrities, pero pocas pueden presumir de haberse convertido en unas auténticas veteranas del festival. A sus últimas ediciones se han ido sumando nuevas incorporaciones entre sus asistentes: desde las hermanas Jenner, pasando por su amiga Hailey Baldwin, hasta invitadas internacionales como las chicas de Blackpink. La generación Z cuenta con representación en Coachella, pero es la millennial la que ostenta la corona, al menos en cuanto al impacto que sus looks logran generar. Y los de Vanessa Hudgens se han convertido en todo un fenómeno. La actriz de 33 años se ha dejado ver este fin de semana por allí para demostrar que no tiene rival -con perdón de Alessandra Ambrosio, claro-.

- Vanessa Hudgens defiende el 'body positive' tras una foto de... ¿Kendall Jenner?

El primer día sorprendió con una apuesta arriesgada, un bañador negro cut out que cubrió con un vestido de malla transparente. Pero el auténtico desfile se produjo durante la segunda jornada: ¡tres looks en menos de 24 horas! Y por supuesto, todos fieles a la tendencia New Bohemian, el 'boho 2.0' que aterriza en las tiendas esta temporada. Vanessa se dejó ver con un top triangular de crochet y unos pantalones de gasa en color fucsia que acompañó con un chal a juego. La melena rizada, el maquillaje de ojos fantasía con pequeñas perlas y los múltiples collares que llevaba, ponían la guinda a un conjunto que perfectamente podría mimetizarse con el estilo hippy de la década de los 60.

- Plumas, flecos y tocados 'joya': los locos años 20 llegan a la moda con el armario 'flapper'

Pero el domingo no había hecho más que comenzar para la actriz, quien, pasadas unas horas, decidió cambiar de atuendo por uno totalmente diferente, aunque siempre con su toque personal. Durante la tarde prefirió apostar por shorts vaqueros que combinó con un top de lo más original. Y es que, por si aún no estabas al tanto, las mariposas se han convertido en el símbolo del 2022, apoderándose especialmente de las tendencias, y en este caso, del top de la protagonista de High School Musical: en color azul, plagado de tachuelas que aportaban un aire rockero al look, y con una forma totalmente peculiar.

- Del Far West a tu armario: vuelven los flecos y así es como te harán triunfar esta primavera

Y para culminar la noche, de nuevo quiso pasar por el vestuario y decantarse por la comodidad con unos pantalones fluidos tipo jogger, una chaqueta a juego y un top negro, un conjunto con el que cerró la jornada por todo lo alto durante el concierto de Megan Thee Stallion.

- El 'Pataky' de Vanessa Hudgens y otros trucos para parecer más alta en las fotos

Más de una década de lookazos bohemios

La primera vez que Vanessa Hudgens acudió al festival californiano fue en el 2009, acompañada de la que entonces era su pareja, Zac Efron. Aquella ocasión escogió unos sencillos vaqueros blancos deshilachados y una camiseta de tirantes con letras estampadas. Pero sería la primera y la última vez que se dejaría ver por Coachella con un look formado por básicos. Desde entonces no ha habido un año que la intérprete haya pasado desapercibida gracias a su vestimenta, siempre fiel al estilo boho que ha ido puliendo poco a poco.

- Lo sentimos fans de Vanessa Hudgens y Zac Efron, pero parece que no van a volver juntos

Nunca ha faltado en su armario prendas como shorts vaqueros, pantalones de gasa, tops de crochet, faldas largas o estampados como tie dye… Y por supuesto, accesorios como gorros de estilo cowboy, gafas de sol y mucha bistutería, tres must de toda asistente a Coachella que se precie. La actriz jamás ha repetido un solo atuendo, ¡y eso que lleva 14 años acudiendo a la cita! Por eso se ha convertido en todo un referente de moda a la hora de buscar inspiración para nuestros festivales de verano. ¿Con qué nos sorprenderá Vanessa Hudgens la próxima vez?