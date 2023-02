¡Vanessa Hudgens se casa! Y su proposición de matrimonio no puede ser más romántica

"SÍ. No podríamos estar más felices”. Con esta afirmación tan rotunda acompañada de un corazoncito, es cómo Vanessa Hudgens ha dado a conocer a través de su perfil en redes sociales que ¡se ha prometido! No hemos acabado ni tan siquiera el primer trimestre de 2023 y ya tenemos la primera pareja celebrity prometida, y la proposición no ha podido ser más romántica y especial: de noche, en París y con la torre Eiffel de fondo, Cole Tucker, jugador de béisbol de los Colorado Rockies, declaraba su amor a la actriz con un anillo de diamantes espectacular al que Vanessa Hudgens no ha podido decir que no. ¿Quién lo haría?

Tres looks en un día: Vanessa Hudgens se corona (de nuevo) como reina del 'boho' en Coachella

Aunque Vanessa Hudgens haya decidido compartir la noticia con todos sus seguidores ahora, en realidad, esta propuesta de matrimonio surgió el pasado mes de noviembre cuando los dos hicieron un viaje a la capital francesa. La pareja que lleva saliendo desde 2020 ha decidido dar uno de los pasos más importantes de su vida, y no pueden estar más felices. Por eso, la actriz también ha querido enseñarnos (además de su manicura perfecta de uñas largas) el precioso anillo de compromiso de oro y diamantes.

Zac Efron cumple 35 años: la increíble evolución física y profesional de un actor nacido en Disney

No es de extrañar que los dos hayan tomado esta decisión tan importante, ya que desde que se conocieron en plena pandemia durante una sesión de meditación a distancia en Zoom, se han vuelto inseparables. Tanto, que es muy habitual verlos juntos en diferentes eventos y en un montón de publicaciones en redes sociales. Esta vez, ha sido Cole Tucker quien se ha lanzado a dar el primer paso para comenzar una nueva etapa juntos, algo que tal y como reconoció la actriz en el programa de Drew Barrymore, fue ella quien apostó al principio por la relación y se decidió a escribirle: "Me metí de inmediato en los mensajes directos para hablar con él y le dije: Hola, encantada de conocerte". Y como podemos ver, no le ha salido nada mal.