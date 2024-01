Y la última en sumarse al flequillo parisino que mejor sienta es... ¡Sara Carbonero!

Cuando queremos estrenar nueva imagen podemos lanzarnos a transformaciones radicales a golpe de tinte y tijeretazo... o hacerlo de una manera mucho más sutil con una de las tendencias que no hace sino crecer en popularidad: el flequillo. Es una de las opciones preferidas para las chicas que no se atreven con grandes cambios de look, fácil de adaptar a cada tipo de rostro y perfecta para mantener el pelo largo y más natural. Argumentos que han debido de convencer a una de las españolas con la melena más bonita, la periodista Sara Carbonero, que acaba de cortarse un flequillo muy parisino.

A través de una historia, primero, y con una publicación, algo más tarde, Sara Carbonero desvelaba a sus más de 3,5 millones de seguidores su cambio de look. La periodista y empresaria de moda se ha decantado por un flequillo por debajo de las cejas que es perfecto para resaltar los ojos claros como los suyos. En las imágenes se aprecia también que ha mantenido la largura -en otoño se cortó una melena shaggy que ya ha crecido- así como los suaves reflejos más claros que suele llevar para dar más movimiento al pelo y luz al rostro.

Se trata de un flequillo de inspiración parisina que, sin embargo, hizo famoso una artista nacida en Reino Unido, Jane Birkin. La actriz y cantante en realidad era anglofrancesay por eso siempre se asocian a ella muchos de los aspectos de la estética gala, como llevar la cesta a modo de bolso, usar prendas básicas como la camiseta blanca o este flequillo largo y despeinado. No es la primera vez que Sara lleva este tipo de corte aunque normalmente ha preferido el flequillo abierto, conocido como "cortina" e igualmente favorecedor y fácil de peinar.

¿Se ha inspirado en su amiga?

El flequillo que estrena ahora llega justo a la altura de la mirada, tal y como suele llevarlo su gran amiga y socia en Slowlove, Isabel Jiménez. En la última campaña de la firma, así como en la fiesta que celebraron el pasado otoño para presentar la colección, Isabel posaba con su icónico corte de pelo: melena desfilada y larga acompañada de flequillo, un look muy parecido al que ahora ha elegido Sara.