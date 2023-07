El radical cambio que Florence Pugh ha estrenado en París: ¡pelo rosa y vestidazo transparente!

Fue en septiembre de 2022 cuando Florence Pugh posaba en la premier de No te preocupes querida con un impresionante naked dress negro de Valentino, un diseño semitransparente que supuso un antes y un después en su estilismo. Y ayer la actriz pareció rendir un pequeño homenaje a aquel momento FASHION que logró captar la atención de los diseñadores, con una impresionante apuesta para la Semana de la Alta Costura de París.

La británica dejaba boquiabiertos a los asistentes al aparecer con un cambio de look radical. Y es aunque fue en la Gala MET de mayo donde reveló que se había desprendido de su melena midi en favor de un pixie extracorto, era ayer en el desfile que Valentino celebró en el Palacio de Chantilly, donde estrenó su nuevo color de pelo, un intenso rosa degradado que casi le resta protagonismo a su llamativo conjunto.

Una vez más se decantó por llevar la tendencia de las transparencias casi al extremo con este espectacular diseño de la casa italiana en color lavanda. Una silueta de fina gasa vaporosa con un pronunciado escote en 'V' y cuello halter con volantes, cuyo movimiento al andar lo convertía en una pieza hipnótica.

Se trata de un diseño que vimos en enero sobre la pasarela y que forma parte de la colección Primavera/verano 2023 Le Club Couture, con la que el diseñador Pierpaolo Piccoli quiso hacer todo un homenaje a la espléndida Alta Costura original de Valentino Garavani, llena de color y texturas. Un vestido que destacaba también por su espalda al descubierto, adornando el cuello con el característico maxilazo negro que aparece en las recientes propuestas de la casa de modas.

Un look que completó con un bolso negro con relieves y unas plataformas satinadas de la misma colección, y con el que dejaba clara su postura ante las críticas que recibió la actriz de 27 años en 2022. "He llegado a aceptar todos los entresijos de mi cuerpo que me hacen ser yo misma. Soy feliz con todos los 'defectos' que no soportaba", se defencía en redes sociales tras los comentarios sobre su pecho que aquel vestido rosa transparente que llevó al desfile de Valentino en Roma provocó. "Respetad los cuerpos. Respeta a todas las mujeres", pedía.