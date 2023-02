El cambio de imagen de Nicola Peltz que ha sorprendido a los fans en su nueva película

Aunque ya hemos visto a Nicola Peltz en la pequeña y gran pantalla, el trabajo que está a punto de estrenar supone algo totalmente nuevo para ella. Y es que la actriz lleva dos años dando forma a Lola James, una película independiente que no solo ha protagonizado y escrito, sino que también codirige junto a la intérprete Bria Vinaite. Desde que se anunció el proyecto en 2021, la expectación entorno a esta cinta en la que la pareja de Brooklyn Beckham da vida a un complicado personaje, no ha hecho más que crecer. Y ahora que parece que el rodaje ha llegado a su fin, su creadora ha querido compartir algunas imágenes en las que aparece caracterizada. Unas fotos que han sorprendido a sus fans no solo por su cambio de look, sino por la anecdótica duda que ha generado: ¿está embarazada?

Es la pregunta que planteaban sus seguidores en su última publicación, donde Nicola sale posando en el rodaje con una camiseta de tirantes a modo de cropped top. Pero no, no se trata de ningún anuncio de un futuro bebé, sino de las exigencias que su papel requiere, pues en la ficción sí se queda embarazada, como adelantó hace tiempo con una curiosa imagen. La actriz da vida a Lola, una joven de 19 años que trabaja para ahorrar dinero y sacar a su hermano pequeño de un tóxico hogar, mientras entra en una espiral de adicción a las drogas. Una dramática interpretación que también viene acompañada con su caracterización correspondiente, de ahí que en las imágenes no veamos a la actual Nicola con su cabello castaño oscuro.

La joven de 28 años aparece con una melena corta y rubia, recuperando el color que dejó atrás el pasado año, cuando decidió regresar a su tono original de la mano del peluquero de las celebrities Daniel Moon, inspirada entonces por el look que su propia madre lucía hace décadas. Con un maquillaje intensamente ahumado en los ojos y luciendo el pequeño tatuaje de mariposa que se hizo junto a su marido, el primogénito de los Beckham, Nicola compartía así algunos detalles detrás de cámara de este proyecto que, aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, parece que podría ver la luz muy pronto. Su amiga Selena Gomez también ha comentado en la publicación diciendo que está preparada para ver esta película. Y su pareja ha hecho lo mismo, resaltando lo orgulloso que se siente: "No me puedo creer que dirijas, escribas y protagonices esto", aseguraba.