Estos son los actores que interpretaron en '¡Viven!' a los protagonistas de la tragedia de los Andes

No hay duda de que La sociedad de la nieve es la película del momento. Todo el mundo habla sobre este largometraje, dirigido por Juan Antonio Bayona, que no para de cosechar éxitos y va camino de los Oscar con dos nominaciones, mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. El filme narra la historia del accidente de avión de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrida en 1972 y los posteriores 72 días que los supervivientes pasaron en las cumbres heladas de los Andes. Una temática que ya había sido tratada anteriormente en la pequeña y la gran pantalla, siendo ¡Viven!, de Steven Soderbergh, la película más conocida antes del lanzamiento de La sociedad de la nieve. Pero ¿qué actores interpretaron a los protagonistas de la tragedia en esta película de 1993? Dale al play y no te lo pierdas.

