2022 Premios Juventud: Complete list of nominees

Premios Juventud announced the nominations for its long-awaited edition in San Juan, Puerto Rico. For the first time in its history, the Univision awards will be broadcast live from ‘La isla del encanto’. Under the slogan ‘Celebrate Your Passion’, Premios Juventud will recognize the best of Latin music, social causes and pop culture. This year, 10 new categories were added to reflect the evolution of music. The 4-hour broadcast will air live from the José Miguel Agrelot Coliseum on July 21 at 7 p.m. ET/ 6C on Univision.
Premios Juventud will host spectacular musical performances as well as a red carpet event. Danna Paola, Clarissa Molina, Grupo Firme’s Eduin Caz & Prince Royce will be hosting the awards.
J Balvin and Karol G lead the list of nominees with 11 nominations each. They are followed by Rauw Alejandro (9 nominations), Farruko (8 nominations), Ángela Aguilar, Camilo and Grupo Firme (7 nominations) and Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma and Rosalía (6 nominations).
New Categories
To reflect the new generation’s passion for music, social causes, innovation and pop culture, ten new categories were added to this year’s awards. New recognitions include Female Artist and Male Artist - On The Rise. This is to recognize outstanding young stars. Superstars from the acting world will also be recognized with the My Favorite Actor and My Favorite Actress awards. The newly created Me Enamoran category will recognize the best on-screen couple in a soap opera or series. Other new awards include My Favorite Streaming Artist, Best Couple Song, Tropical Hit, Best Beatmakers and Best Fandom for best fan group.
Full list of nominees 2022 Premios Juventud
The New Generation - Female (New Female Artist)
- BAD GYAL
- CORINA SMITH
- EVALUNA MONTANER
- INGRATAX
- KIM LOAIZA
- LA GABI
- LAS VILLA
- LOLA INDIGO
- PTAZETA
- TOKISCHA
The New Generation - Male (New Male Artist)
- ALEJO
- BLESSD
- BOZA
- DUKI
- LIT KILLAH
- LUIS VAZQUEZ
- OVI
- ROBI
- RYAN CASTRO
- TIAGO PZK
La Nueva Generación Regional Mexicano (New artist in the Regional Mexican genre)
- DANNYLUX
- GERA MX
- IVAN CORNEJO
- LOS DEL LIMIT
- LUIS R CONRIQUEZ
- LUPITA INFANTE
- MAJO AGUILAR
- RAMON VEGA
- SANTA FE KLAN
- YAHRITZA Y SU ESENCIA
Male Artist - On The Rise
- ELADIO CARRIÓN
- EL ALFA
- FEID
- JAY WHEELER
- JHAYCO
- JUSTIN QUILES
- LENNY TAVÁREZ
- MORA
- PAULO LONDRA
- SECH
Female Artist - On The Rise
- ÁNGELA AGUILAR
- CAZZU
- EMILIA
- FARINA
- KALI UCHIS
- MARIA BECERRA
- MARIAH ANGELIQ
- NATHY PELUSO
- NICKI NICOLE
- TINI
My Favorite Streaming Artist
- ANITTA
- BAD BUNNY
- CAMILO
- CHRISTIAN NODAL
- DADDY YANKEE
- FARRUKO
- GRUPO FIRME
- J BALVIN
- KAROL G
- RAUW ALEJANDRO
Best Couple Song (Singers in love relationship collaborating together)
- ATT: AMOR - GREEICY & MIKE BAHÍA
- DANGEROUS - NICKI NICOLE, TRUENO & BIZARRAP
- ESTO RECIÉN EMPIEZA - DUKI & EMILIA
- ÍNDIGO - CAMILO & EVALUNA MONTANER
- SI TU ME BUSCA - ANUEL AA & YAILIN LA MAS VIRAL
Best Regional Mexican Song
- AHÍ DONDE ME VEN - ÁNGELA AGUILAR
- A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
- LA CASITA - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- ¿QUÉ TIENEN TUS PALABRAS? - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
- SIN MIEDO AL ÉXITO - BANDA LOS SEBASTIANES
- SOY BUEN AMIGO - EL FANTASMA
- SOY EL ÚNICO - YAHRITZA Y SU ESENCIA
- YA NO SOMOS NI SEREMOS - CHRISTIAN NODAL
- YA SOLO ERES MI EX - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
- YA SUPÉRAME (EN VIVO) - GRUPO FIRME
Best Mexican Regional Collaboration
- 2 VECES - LOS PLEBES DEL RANCHO DE ARIEL CAMACHO & CHRISTIAN NODAL
- AMORES VAN Y VIENEN - LA NUEVA ESTRATEGIA & LA MAQUINARIA NORTEÑA
- EL COLUMPIO - BANDA LOS SEBASTIANES & LOS RIELEROS DEL NORTE
- EL TRISTE ALEGRE (EN VIVO) - BANDA CARNAVAL & CALIBRE 50
- EN TU PERRA VIDA - GRUPO FIRME & LENIN RAMÍREZ
- LA SINVERGÜENZA - CHRISTIAN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- MARIACHI TUMBADO - DANNY FELIX FEAT. MARIACHI VARGAS DE TECALITLÁN
- MARIPOSA TRAICIONERA - MANÁ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- SEÑORITA CANTINERA - LOS RIELEROS DEL NORTE FEAT. POLO URIAS Y SU MAQUINA NORTEÑA
- TE ENCONTRÉ - ULICES CHAIDEZ & ESLABON ARMADO
Best Regional Mexican Fusion (Regional Mexican Genre mixed with another musical genre)
- CADA QUIEN - GRUPO FIRME & MALUMA
- COMO LO HICE YO - MATISSE & CARIN LEON
- ELLA QUÉ TE DIO - ÁNGELA AGUILAR & JESSE Y JOY
- ESTÁ DAÑADA REMIX - IVAN CORNEJO & JHAYCO
- FINO LICOR - GERARDO ORTIZ FEAT. PISO 21
- LAS LOCURAS MÍAS - OMAR CHAPARRO FEAT. JOEY MONTANA
- MONTERREY - GUAYNAA & PAIN DIGITAL
- OTRA NOCHE - LOS ÁNGELES AZULES & NICKI NICOLE
- QUÉ BUENO ES TENERTE - NATALIA JIMÉNEZ & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- TE LLORÉ UN RÍO - MANÁ & CHRISTIAN NODAL
The Perfect Mix (Song with the best collaboration)
- CANCIÓN BONITA - CARLOS VIVES & RICKY MARTIN
- EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VICTOR CARDENAS & DJ ADONI
- EMOJIS DE CORAZONES - WISIN, JHAYCO & OZUNA FEAT. LOS LEGENDARIOS
- FAN DE TUS FOTOS - NICKY JAM & ROMEO SANTOS
- MOJANDO ASIENTOS - MALUMA FEAT. FEID
- PAREJA DEL AÑO - SEBASTIÁN YATRA & MYKE TOWERS
- SE MENEA - DON OMAR & NIO GARCÍA
- UNA NOTA - J BALVIN & SECH
- VOLVÍ - AVENTURA & BAD BUNNY
- WOW BB - NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBALA
Tropical Hit (Best Tropical Song)
- AGÜITA E COCO - KANY GARCÍA
- CARTAS SOBRE LA MESA - GILBERTO SANTA ROSA
- CUMBIANA - CARLOS VIVES
- HASTA EL SOL DE HOY (VERSIÓN SALSA) - LUIS FIGUEROA
- LAO‘ A LAO’ - PRINCE ROYCE
- NO HAY - EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO
- PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
- PA‘ QUE ME PERDONES - HÉCTOR ACOSTA “EL TORITO”
- SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
- TU FAN - LUIS VAZQUEZ
Tropical Mix (Best Tropical Collaboration)
- BESOS EN CUALQUIER HORARIO - CARLOS VIVES, MAU Y RICKY & LUCY VIVES
- DAME UNA NOCHE - MANNY CRUZ & DANIEL SANTACRUZ
- DIOS ASÍ LO QUISO - RICARDO MONTANER & JUAN LUIS GUERRA 4.40
- HÁBLAME DE MIAMI - GENTE DE ZONA & MAFFIO
- LA BENDICIÓN - FARRUKO & LENIER
- LLUVIA Y SAMBA - ELVIS CRESPO, GILBERTO SANTA ROSA & ALEX BUENO
- PA’MI - PETER NIETO & IVY QUEEN
- SEÑOR JUEZ - OZUNA & ANTHONY SANTOS
- TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA
- TÚ NO BAILAS MAS QUE YO - JERRY RIVERA FEAT. DON OMAR
Collaboration OMG (Best Collaboration with an Anglo Artist)
- DON’T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
- KESI - REMIX - CAMILO & SHAWN MENDES
- LA FAMA - ROSALÍA FEAT. THE WEEKND
- MAMA TETEMA - MALUMA FEAT. RAYVANNY
- NOSTÁLGICO - RVSSIAN, RAUW ALEJANDRO & CHRIS BROWN
- OH NA NA - CAMILA CABELLO, MYKE TOWERS & TAINY
- SANTO - CHRISTINA AGUILERA & OZUNA
- SG - DJ SNAKE, OZUNA, MEGAN THEE STALLION & LISA OF BLACKPINK
- SIGUE - J BALVIN & ED SHEERAN
- TACONES ROJOS - SEBASTIÁN YATRA & JOHN LEGEND
Viral Track of the Year (Fastest Rising Song on Social Media)
- ENVOLVER REMIX - ANITTA & JUSTIN QUILES
- ÍNDIGO - CAMILO & EVALUNA MONTANER
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
- PEPAS – FARRUKO
- POBLADO REMIX - J BALVIN, KAROL G & NICKY JAM FEAT. CRISSIN, TOTOY EL FRIO & NATAN Y SHANDER
- ¿QUÉ MÁS PUES? - J BALVIN & MARIA BECERRA
- SOBRIO – MALUMA
- TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
- YONAGUNI - BAD BUNNY
Male Youth Artist
- BAD BUNNY
- CAMILO
- CHRISTIAN NODAL
- EL ALFA
- FARRUKO
- J BALVIN
- MALUMA
- RAUW ALEJANDRO
- ROMEO SANTOS
- SEBASTIÁN YATRA
Female Youth Artist
- ÁNGELA AGUILAR
- ANITTA
- BECKY G
- KALI UCHIS
- KAROL G
- MARIA BECERRA
- NATTI NATASHA
- NICKI NICOLE
- ROSALÍA
- SOFÍA REYES
Favorite Group or Duo of the Year
- CALIBRE 50
- CNCO
- GENTE DE ZONA
- GRUPO FIRME
- JESSE & JOY
- LOS ÁNGELES AZULES
- MANÁ
- MAU Y RICKY
- REIK
- WISIN Y YANDEL
Album of the year
- DHARMA - SEBASTIÁN YATRA
- JOSE - J BALVIN
- KG0516 - KAROL G
- LA 167 – FARRUKO
- LA ÚLTIMA PROMESA - JUSTIN QUILES
- LEGENDADDY - DADDY YANKEE
- MIS MANOS – CAMILO
- MOTOMAMI – ROSALÍA
- NATTIVIDAD - NATTI NATASHA
- VICE VERSA - RAUW ALEJANDRO
Regional Mexican Album of the Year
- ALMA VACÍA - IVAN CORNEJO
- DEL BARRIO HASTA AQUÍ, VOL. 2 - FUERZA REGIDA
- ESTA VIDA ES MUY BONITA - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
- INÉDITO - CARIN LEON
- LA LEY DE LA VIDA - LUIS ANGEL “EL FLACO”
- MEXICANA ENAMORADA - ÁNGELA AGUILAR
- MI HERENCIA, MI SANGRE - MAJO AGUILAR
- MI VIDA EN UN CIGARRO 2 - JUNIOR H
- VAMOS BIEN - CALIBRE 50
- YA SOLO ERES MI EX - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
La Mas Pegajosa (The song you can’t stop singing)
- A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
- ENVOLVER - ANITTA
- IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
- LAO‘ A LAO’ - PRINCE ROYCE 5. PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
- PEPAS – FARRUKO
- PROVENZA - KAROL G
- SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
- TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
- YA SUPÉRAME (EN VIVO) - GRUPO FIRME
Girl Power (The best collaboration between two or more female artists)
- 24/7 - SOFÍA REYES & THE CHANGE
- BÁILALO MUJER - FLOR DE RAP & DENISE ROSENTHAL
- HASTA LOS DIENTES - CAMILA CABELLO & MARIA BECERRA
- LA NIÑA DE LA ESCUELA - LOLA INDIGO, TINI & BELINDA
- LINDA - TOKISCHA & ROSALÍA
- MAMIII - BECKY G & KAROL G
- PA MIS MUCHACHAS - CHRISTINA AGUILERA, BECKY G, NICKI NICOLE FEAT. NATHY PELUSO PIKETONA - LELE PONS & KIM LOAIZA
- ROCE - PAOPAO, LA GABI, VILLANO ANTILLANO, ARIA VEGA & CAMI DA BABY
- YUMMY YUMMY LOVE - MOMOLAND & NATTI NATASHA
The Best “Beatmakers” (Best Producer or DJ who creates the best tracks in the industry)
- ALBERT HYPE
- BIZARRAP
- CALEB CALLOWAY
- EDGAR BARRERA
- LOS LEGENDARIOS
- MR. NAISGAI
- MVSIS
- OVY ON THE DRUMS
- SKY ROMPIENDO
- TAINY
The Hottest Coreo (Videos with authentic choreography)
- CHICKEN TERIYAKI – ROSALÍA
- DISCIPLINA - LALI
- ENVOLVER – ANITTA
- TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
- WOW BB - NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBALA
Video With The Most Powerful Message (Video with the best social message)
- DPM (DE P*TA MADRE) - KANY GARCÍA
- GRACIAS - PEDRO CAPÓ
- MY LOVA – FARRUKO
- NIÑO SOÑADOR - J BALVIN
- THIS IS NOT AMERICA - RESIDENTE FEAT. IBEYI
I want more (Influencer or artist that I follow the most on the networks and I always want more)
- ÁNGELA AGUILAR
- DANNA PAOLA
- DOMELIPA
- EDUIN CAZ
- EL ALFA
- KAROL G
- KAROL SEVILLA
- KIM LOAIZA
- LELE PONS
- LUISITO COMUNICA
Together they turn on my networks (Couples who share the most in their networks)
- ANUEL AA & YAILIN LA MAS VIRAL
- BECKY G & SEBASTIAN LLETGET
- EMILIA & DUKI
- GABRIEL SOTO & IRINA BAEVA
- JUANPA ZURITA & MACARENA ACHAGA
Bset Fandom
- ÁNGELA AGUILAR – ANGELITOS
- CAMILO - LA TRIBU
- CARLOS RIVERA – RIVERISTAS
- CNCO – CNCOWNERS
- JAY WHEELER – RUEDITAS
- TINI - TINISTAS
Social Dance Challenge (The most imitated dance challenge on the networks)
- BOMBÓN - DADDY YANKEE, EL ALFA & LIL JON
- DON’T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
- ENVOLVER – ANITTA
- FIEL - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAYCO
- FUERA DEL MERCADO - DANNY OCEAN
- IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
- JORDAN - RYAN CASTRO
- LINDA - TOKISCHA & ROSALÍA
- MON AMOUR REMIX - ZZOILO & AITANA
- PROBLEMÓN - ÁLVARO DÍAZ & RAUW ALEJANDRO
The Most Trendy (Setting trends)
- BAD BUNNY
- DANNA PAOLA
- EMILIA
- GOYO
- GRUPO FIRME
- J BALVIN
- KAROL G
- MALUMA
- RAUW ALEJANDRO
- REIK
My Favorite Actor
- GABRIEL SOTO - SOLTERO CON HIJAS
- JESÚS ZAVALA – BÚNKER
- JOSÉ RON - LA DESALMADA
- OSCAR ISAAC - MOON KNIGHT
- SEBASTIÁN RULLI - VENCER EL PASADO
My Favorite Actress
- ANGELIQUE BOYER - VENCER EL PASADO
- CAROLINA MIRANDA - ¿QUIÉN MATÓ A SARA?
- DANNA PAOLA – ELITE
- MACARENA ACHAGA - LUIS MIGUEL: THE SERIES
- YALITZA APARICIO - HIJAS DE BRUJAS
Me Enamoran
- ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI - VENCER EL PASADO
- LIVIA BRITO & JOSÉ RON - LA DESALMADA
- MAITE PERRONI & ALEJANDRO SPEITZER - OSCURO DESEO
- SUSANA GONZÁLEZ & DAVID ZEPEDA - MI FORTUNA ES AMARTE
- ÚRSULA CORBERÓ & MIGUEL HERRÁN - LA CASA DE PAPEL