Premios Juventud

2022 Premios Juventud: Complete list of nominees

J Balvin & Karol G Lead 2022 Premios Juventud nominations.

By HOLA! USA -Miami
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Premios Juventud announced the nominations for its long-awaited edition in San Juan, Puerto Rico. For the first time in its history, the Univision awards will be broadcast live from ‘La isla del encanto’. Under the slogan ‘Celebrate Your Passion’, Premios Juventud will recognize the best of Latin music, social causes and pop culture. This year, 10 new categories were added to reflect the evolution of music. The 4-hour broadcast will air live from the José Miguel Agrelot Coliseum on July 21 at 7 p.m. ET/ 6C on Univision.


Premios Juventud 2021 - Show©GettyImages
Karol G es la artista femenina más nominada con 11 menciones

Premios Juventud will host spectacular musical performances as well as a red carpet event. Danna Paola, Clarissa Molina, Grupo Firme’s Eduin Caz & Prince Royce will be hosting the awards.

40/40 Club Celebrates 18-Year Anniversary With Star-Studded Event©GettyImages
J Balvin es de los más nominados en la entrega de Premios Juventud

J Balvin and Karol G lead the list of nominees with 11 nominations each. They are followed by Rauw Alejandro (9 nominations), Farruko (8 nominations), Ángela Aguilar, Camilo and Grupo Firme (7 nominations) and Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma and Rosalía (6 nominations).

New Categories

To reflect the new generation’s passion for music, social causes, innovation and pop culture, ten new categories were added to this year’s awards. New recognitions include Female Artist and Male Artist - On The Rise. This is to recognize outstanding young stars. Superstars from the acting world will also be recognized with the My Favorite Actor and My Favorite Actress awards. The newly created Me Enamoran category will recognize the best on-screen couple in a soap opera or series. Other new awards include My Favorite Streaming Artist, Best Couple Song, Tropical Hit, Best Beatmakers and Best Fandom for best fan group.

Full list of nominees 2022 Premios Juventud

The New Generation - Female (New Female Artist)

  1. BAD GYAL
  2. CORINA SMITH
  3. EVALUNA MONTANER
  4. INGRATAX
  5. KIM LOAIZA
  6. LA GABI
  7. LAS VILLA
  8. LOLA INDIGO
  9. PTAZETA
  10. TOKISCHA

The New Generation - Male (New Male Artist)

  1. ALEJO
  2. BLESSD
  3. BOZA
  4. DUKI
  5. LIT KILLAH
  6. LUIS VAZQUEZ
  7. OVI
  8. ROBI
  9. RYAN CASTRO
  10. TIAGO PZK

La Nueva Generación Regional Mexicano (New artist in the Regional Mexican genre)

  1. DANNYLUX
  2. GERA MX
  3. IVAN CORNEJO
  4. LOS DEL LIMIT
  5. LUIS R CONRIQUEZ
  6. LUPITA INFANTE
  7. MAJO AGUILAR
  8. RAMON VEGA
  9. SANTA FE KLAN
  10. YAHRITZA Y SU ESENCIA

Male Artist - On The Rise

  1. ELADIO CARRIÓN
  2. EL ALFA
  3. FEID
  4. JAY WHEELER
  5. JHAYCO
  6. JUSTIN QUILES
  7. LENNY TAVÁREZ
  8. MORA
  9. PAULO LONDRA
  10. SECH

Female Artist - On The Rise

  1. ÁNGELA AGUILAR
  2. CAZZU
  3. EMILIA
  4. FARINA
  5. KALI UCHIS
  6. MARIA BECERRA
  7. MARIAH ANGELIQ
  8. NATHY PELUSO
  9. NICKI NICOLE
  10. TINI

My Favorite Streaming Artist

  1. ANITTA
  2. BAD BUNNY
  3. CAMILO
  4. CHRISTIAN NODAL
  5. DADDY YANKEE
  6. FARRUKO
  7. GRUPO FIRME
  8. J BALVIN
  9. KAROL G
  10. RAUW ALEJANDRO

Best Couple Song (Singers in love relationship collaborating together)

  1. ATT: AMOR - GREEICY & MIKE BAHÍA
  2. DANGEROUS - NICKI NICOLE, TRUENO & BIZARRAP
  3. ESTO RECIÉN EMPIEZA - DUKI & EMILIA
  4. ÍNDIGO - CAMILO & EVALUNA MONTANER
  5. SI TU ME BUSCA - ANUEL AA & YAILIN LA MAS VIRAL

Best Regional Mexican Song

  1. AHÍ DONDE ME VEN - ÁNGELA AGUILAR
  2. A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
  3. LA CASITA - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
  4. ¿QUÉ TIENEN TUS PALABRAS? - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
  5. SIN MIEDO AL ÉXITO - BANDA LOS SEBASTIANES
  6. SOY BUEN AMIGO - EL FANTASMA
  7. SOY EL ÚNICO - YAHRITZA Y SU ESENCIA
  8. YA NO SOMOS NI SEREMOS - CHRISTIAN NODAL
  9. YA SOLO ERES MI EX - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
  10. YA SUPÉRAME (EN VIVO) - GRUPO FIRME

Best Mexican Regional Collaboration

  1. 2 VECES - LOS PLEBES DEL RANCHO DE ARIEL CAMACHO & CHRISTIAN NODAL
  2. AMORES VAN Y VIENEN - LA NUEVA ESTRATEGIA & LA MAQUINARIA NORTEÑA
  3. EL COLUMPIO - BANDA LOS SEBASTIANES & LOS RIELEROS DEL NORTE
  4. EL TRISTE ALEGRE (EN VIVO) - BANDA CARNAVAL & CALIBRE 50
  5. EN TU PERRA VIDA - GRUPO FIRME & LENIN RAMÍREZ
  6. LA SINVERGÜENZA - CHRISTIAN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
  7. MARIACHI TUMBADO - DANNY FELIX FEAT. MARIACHI VARGAS DE TECALITLÁN
  8. MARIPOSA TRAICIONERA - MANÁ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
  9. SEÑORITA CANTINERA - LOS RIELEROS DEL NORTE FEAT. POLO URIAS Y SU MAQUINA NORTEÑA
  10. TE ENCONTRÉ - ULICES CHAIDEZ & ESLABON ARMADO

Best Regional Mexican Fusion (Regional Mexican Genre mixed with another musical genre)

  1. CADA QUIEN - GRUPO FIRME & MALUMA
  2. COMO LO HICE YO - MATISSE & CARIN LEON
  3. ELLA QUÉ TE DIO - ÁNGELA AGUILAR & JESSE Y JOY
  4. ESTÁ DAÑADA REMIX - IVAN CORNEJO & JHAYCO
  5. FINO LICOR - GERARDO ORTIZ FEAT. PISO 21
  6. LAS LOCURAS MÍAS - OMAR CHAPARRO FEAT. JOEY MONTANA
  7. MONTERREY - GUAYNAA & PAIN DIGITAL
  8. OTRA NOCHE - LOS ÁNGELES AZULES & NICKI NICOLE
  9. QUÉ BUENO ES TENERTE - NATALIA JIMÉNEZ & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
  10. TE LLORÉ UN RÍO - MANÁ & CHRISTIAN NODAL

The Perfect Mix (Song with the best collaboration)

  1. CANCIÓN BONITA - CARLOS VIVES & RICKY MARTIN
  2. EL INCOMPRENDIDO - FARRUKO, VICTOR CARDENAS & DJ ADONI
  3. EMOJIS DE CORAZONES - WISIN, JHAYCO & OZUNA FEAT. LOS LEGENDARIOS
  4. FAN DE TUS FOTOS - NICKY JAM & ROMEO SANTOS
  5. MOJANDO ASIENTOS - MALUMA FEAT. FEID
  6. PAREJA DEL AÑO - SEBASTIÁN YATRA & MYKE TOWERS
  7. SE MENEA - DON OMAR & NIO GARCÍA
  8. UNA NOTA - J BALVIN & SECH
  9. VOLVÍ - AVENTURA & BAD BUNNY
  10. WOW BB - NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBALA

Tropical Hit (Best Tropical Song)

  1. AGÜITA E COCO - KANY GARCÍA
  2. CARTAS SOBRE LA MESA - GILBERTO SANTA ROSA
  3. CUMBIANA - CARLOS VIVES
  4. HASTA EL SOL DE HOY (VERSIÓN SALSA) - LUIS FIGUEROA
  5. LAO‘ A LAO’ - PRINCE ROYCE
  6. NO HAY - EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO
  7. PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
  8. PA‘ QUE ME PERDONES - HÉCTOR ACOSTA “EL TORITO”
  9. SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
  10. TU FAN - LUIS VAZQUEZ

Tropical Mix (Best Tropical Collaboration)

  1. BESOS EN CUALQUIER HORARIO - CARLOS VIVES, MAU Y RICKY & LUCY VIVES
  2. DAME UNA NOCHE - MANNY CRUZ & DANIEL SANTACRUZ
  3. DIOS ASÍ LO QUISO - RICARDO MONTANER & JUAN LUIS GUERRA 4.40
  4. HÁBLAME DE MIAMI - GENTE DE ZONA & MAFFIO
  5. LA BENDICIÓN - FARRUKO & LENIER
  6. LLUVIA Y SAMBA - ELVIS CRESPO, GILBERTO SANTA ROSA & ALEX BUENO
  7. PA’MI - PETER NIETO & IVY QUEEN
  8. SEÑOR JUEZ - OZUNA & ANTHONY SANTOS
  9. TE ESPERO - PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA
  10. TÚ NO BAILAS MAS QUE YO - JERRY RIVERA FEAT. DON OMAR

Collaboration OMG (Best Collaboration with an Anglo Artist)

  1. DON’T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
  2. KESI - REMIX - CAMILO & SHAWN MENDES
  3. LA FAMA - ROSALÍA FEAT. THE WEEKND
  4. MAMA TETEMA - MALUMA FEAT. RAYVANNY
  5. NOSTÁLGICO - RVSSIAN, RAUW ALEJANDRO & CHRIS BROWN
  6. OH NA NA - CAMILA CABELLO, MYKE TOWERS & TAINY
  7. SANTO - CHRISTINA AGUILERA & OZUNA
  8. SG - DJ SNAKE, OZUNA, MEGAN THEE STALLION & LISA OF BLACKPINK
  9. SIGUE - J BALVIN & ED SHEERAN
  10. TACONES ROJOS - SEBASTIÁN YATRA & JOHN LEGEND

Viral Track of the Year (Fastest Rising Song on Social Media)

  1. ENVOLVER REMIX - ANITTA & JUSTIN QUILES
  2. ÍNDIGO - CAMILO & EVALUNA MONTANER
  3. MAMIII - BECKY G & KAROL G
  4. MEDALLO - BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
  5. PEPAS – FARRUKO
  6. POBLADO REMIX - J BALVIN, KAROL G & NICKY JAM FEAT. CRISSIN, TOTOY EL FRIO & NATAN Y SHANDER
  7. ¿QUÉ MÁS PUES? - J BALVIN & MARIA BECERRA
  8. SOBRIO – MALUMA
  9. TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
  10. YONAGUNI - BAD BUNNY

Male Youth Artist

  1. BAD BUNNY
  2. CAMILO
  3. CHRISTIAN NODAL
  4. EL ALFA
  5. FARRUKO
  6. J BALVIN
  7. MALUMA
  8. RAUW ALEJANDRO
  9. ROMEO SANTOS
  10. SEBASTIÁN YATRA

Female Youth Artist

  1. ÁNGELA AGUILAR
  2. ANITTA
  3. BECKY G
  4. KALI UCHIS
  5. KAROL G
  6. MARIA BECERRA
  7. NATTI NATASHA
  8. NICKI NICOLE
  9. ROSALÍA
  10. SOFÍA REYES

Favorite Group or Duo of the Year

  1. CALIBRE 50
  2. CNCO
  3. GENTE DE ZONA
  4. GRUPO FIRME
  5. JESSE & JOY
  6. LOS ÁNGELES AZULES
  7. MANÁ
  8. MAU Y RICKY
  9. REIK
  10. WISIN Y YANDEL

Album of the year

  1. DHARMA - SEBASTIÁN YATRA
  2. JOSE - J BALVIN
  3. KG0516 - KAROL G
  4. LA 167 – FARRUKO
  5. LA ÚLTIMA PROMESA - JUSTIN QUILES
  6. LEGENDADDY - DADDY YANKEE
  7. MIS MANOS – CAMILO
  8. MOTOMAMI – ROSALÍA
  9. NATTIVIDAD - NATTI NATASHA
  10. VICE VERSA - RAUW ALEJANDRO

Regional Mexican Album of the Year

  1. ALMA VACÍA - IVAN CORNEJO
  2. DEL BARRIO HASTA AQUÍ, VOL. 2 - FUERZA REGIDA
  3. ESTA VIDA ES MUY BONITA - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
  4. INÉDITO - CARIN LEON
  5. LA LEY DE LA VIDA - LUIS ANGEL “EL FLACO”
  6. MEXICANA ENAMORADA - ÁNGELA AGUILAR
  7. MI HERENCIA, MI SANGRE - MAJO AGUILAR
  8. MI VIDA EN UN CIGARRO 2 - JUNIOR H
  9. VAMOS BIEN - CALIBRE 50
  10. YA SOLO ERES MI EX - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS

La Mas Pegajosa (The song you can’t stop singing)

  1. A LA ANTIGÜITA - CALIBRE 50
  2. ENVOLVER - ANITTA
  3. IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
  4. LAO‘ A LAO’ - PRINCE ROYCE 5. PA’LLA VOY - MARC ANTHONY
  5. PEPAS – FARRUKO
  6. PROVENZA - KAROL G
  7. SUS HUELLAS - ROMEO SANTOS
  8. TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
  9. YA SUPÉRAME (EN VIVO) - GRUPO FIRME

Girl Power (The best collaboration between two or more female artists)

  1. 24/7 - SOFÍA REYES & THE CHANGE
  2. BÁILALO MUJER - FLOR DE RAP & DENISE ROSENTHAL
  3. HASTA LOS DIENTES - CAMILA CABELLO & MARIA BECERRA
  4. LA NIÑA DE LA ESCUELA - LOLA INDIGO, TINI & BELINDA
  5. LINDA - TOKISCHA & ROSALÍA
  6. MAMIII - BECKY G & KAROL G
  7. PA MIS MUCHACHAS - CHRISTINA AGUILERA, BECKY G, NICKI NICOLE FEAT. NATHY PELUSO PIKETONA - LELE PONS & KIM LOAIZA
  8. ROCE - PAOPAO, LA GABI, VILLANO ANTILLANO, ARIA VEGA & CAMI DA BABY
  9. YUMMY YUMMY LOVE - MOMOLAND & NATTI NATASHA

The Best “Beatmakers” (Best Producer or DJ who creates the best tracks in the industry)

  1. ALBERT HYPE
  2. BIZARRAP
  3. CALEB CALLOWAY
  4. EDGAR BARRERA
  5. LOS LEGENDARIOS
  6. MR. NAISGAI
  7. MVSIS
  8. OVY ON THE DRUMS
  9. SKY ROMPIENDO
  10. TAINY

The Hottest Coreo (Videos with authentic choreography)

  1. CHICKEN TERIYAKI – ROSALÍA
  2. DISCIPLINA - LALI
  3. ENVOLVER – ANITTA
  4. TODO DE TI - RAUW ALEJANDRO
  5. WOW BB - NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBALA

Video With The Most Powerful Message (Video with the best social message)

  1. DPM (DE P*TA MADRE) - KANY GARCÍA
  2. GRACIAS - PEDRO CAPÓ
  3. MY LOVA – FARRUKO
  4. NIÑO SOÑADOR - J BALVIN
  5. THIS IS NOT AMERICA - RESIDENTE FEAT. IBEYI

I want more (Influencer or artist that I follow the most on the networks and I always want more)

  1. ÁNGELA AGUILAR
  2. DANNA PAOLA
  3. DOMELIPA
  4. EDUIN CAZ
  5. EL ALFA
  6. KAROL G
  7. KAROL SEVILLA
  8. KIM LOAIZA
  9. LELE PONS
  10. LUISITO COMUNICA

Together they turn on my networks (Couples who share the most in their networks)

  1. ANUEL AA & YAILIN LA MAS VIRAL
  2. BECKY G & SEBASTIAN LLETGET
  3. EMILIA & DUKI
  4. GABRIEL SOTO & IRINA BAEVA
  5. JUANPA ZURITA & MACARENA ACHAGA

Bset Fandom

  1. ÁNGELA AGUILAR – ANGELITOS
  2. CAMILO - LA TRIBU
  3. CARLOS RIVERA – RIVERISTAS
  4. CNCO – CNCOWNERS
  5. JAY WHEELER – RUEDITAS
  6. TINI - TINISTAS

Social Dance Challenge (The most imitated dance challenge on the networks)

  1. BOMBÓN - DADDY YANKEE, EL ALFA & LIL JON
  2. DON’T BE SHY - TIËSTO & KAROL G
  3. ENVOLVER – ANITTA
  4. FIEL - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAYCO
  5. FUERA DEL MERCADO - DANNY OCEAN
  6. IN DA GETTO - J BALVIN & SKRILLEX
  7. JORDAN - RYAN CASTRO
  8. LINDA - TOKISCHA & ROSALÍA
  9. MON AMOUR REMIX - ZZOILO & AITANA
  10. PROBLEMÓN - ÁLVARO DÍAZ & RAUW ALEJANDRO

The Most Trendy (Setting trends)

  1. BAD BUNNY
  2. DANNA PAOLA
  3. EMILIA
  4. GOYO
  5. GRUPO FIRME
  6. J BALVIN
  7. KAROL G
  8. MALUMA
  9. RAUW ALEJANDRO
  10. REIK

My Favorite Actor

  1. GABRIEL SOTO - SOLTERO CON HIJAS
  2. JESÚS ZAVALA – BÚNKER
  3. JOSÉ RON - LA DESALMADA
  4. OSCAR ISAAC - MOON KNIGHT
  5. SEBASTIÁN RULLI - VENCER EL PASADO

My Favorite Actress

  1. ANGELIQUE BOYER - VENCER EL PASADO
  2. CAROLINA MIRANDA - ¿QUIÉN MATÓ A SARA?
  3. DANNA PAOLA – ELITE
  4. MACARENA ACHAGA - LUIS MIGUEL: THE SERIES
  5. YALITZA APARICIO - HIJAS DE BRUJAS

Me Enamoran

  1. ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI - VENCER EL PASADO
  2. LIVIA BRITO & JOSÉ RON - LA DESALMADA
  3. MAITE PERRONI & ALEJANDRO SPEITZER - OSCURO DESEO
  4. SUSANA GONZÁLEZ & DAVID ZEPEDA - MI FORTUNA ES AMARTE
  5. ÚRSULA CORBERÓ & MIGUEL HERRÁN - LA CASA DE PAPEL
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