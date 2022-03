Latin American Music Awards 2022: Complete Nomination List

It’s awards season, and next month the Latin American Music Awards is taking over Las Vegas, Nevada. What is sure to be an amazing night honoring some of the most talented artists in Latin music, it all goes down Thursday, April 21, live from the Michelob ULTRA Arena at the Mandalay Bay Resort and Casino. Leading the nominations is Bad Bunny with 10, including Artist of the Year, Album of the Year, Single of the Year, Collaboration of the Year, and Viral Song of the Year. Close behind is Jhay Cortez with 8. Take a look at the full nominee list below.

Artist of the year/ Artista del año

Bad Bunny

Camilo

Eslabon Armado

Farruko

J Balvin

Jhay Cortez

Karol G

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

New Artist of the Year/ Nuevo Artista del Año

Gera MX

Ivan Cornejo

Jay Wheeler

Kali Uchis

Los Legendarios

María Becerra

Mariah Angeliq

Song of the Year/ Sencillo del Año

Bad Bunny & Jhay Cortez – “Dákiti”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

Kali Uchis – “Telepatía”

Rauw Alejandro – “Todo De Ti”

Album of the Year/ Álbum del Año

Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

Eslabon Armado – Corta Venas

Karol G – KG0516

Rauw Alejandro – Vice Versa

Favorite Female atist /Artista Favorita Femenina

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Selena Gomez

Favorite Male Artist/ Artista Favorito

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhay Cortez

Myke Towers

Rauw Alejandro

Favorite Duo or Group/ Dúo o Grupo Favorito

Aventura

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabon Armado

Grupo Firme

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Los Dos Carnales

Pop Favorite Artist/ Artista Favorito Pop

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Sebastián Yatra

Selena Gomez

Favorite Pop Album/ Album Favorito Pop

Camilo – Mis Manos

CNCO – Déjà Vu

Enrique Iglesias – Final (Vol. 1)

Piso 21 – El Amor En Los Tiempos del Perreo

Selena Gomez – Revelación EP

Tommy Torres – El Playlist de Anoche

Favorite Pop Song / Canción Favorita Pop

Kali Uchis – “Telepatía”

Maluma – “Sobrio”

Rauw Alejandro – “Todo De Ti”

Sebastián Yatra & Myke Towers “Pareja Del Año”

Favorite Regional Mexican Solo Artist / Artista Favorito Solo: Regional Mexicano

Carin Leon

Christian Nodal

El Fantasma

Junior H

Lenin Ramírez

Favorite Regional Mexican Duo or Group / Dúo o Grupo Favorito: Regional Mexicano

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Los Ángeles Azules

Los Dos Carnales

Favorite Regional Mexican Album/ Álbum Favorito: Regional Mexicano

Banda MS de Sergio Lizárraga – El Trabajo Es La Suerte

Christian Nodal – Ahora

Eslabon Armado – Corta Venas

Ivan Cornejo – Alma Vacía

Los Dos Carnales – Al Estilo Rancherón

Favorite Regional Mexican Song/ Canción Favorita – Regional Mexicano

Banda MS de Sergio Lizárraga – “La Casita”

Calibre 50 – “A La Antigüita”

Gera MX & Christian Nodal – “Botella Tras Botella”

Grupo Firme & Carin Leon – “El Tóxico”

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho – “Mi Primer Derrota”

Favrotie Urban Arist/ Artista Favorito – Urbano

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Jhay Cortez

Karol G

Maluma

Rauw Alejandro

Favorite Urban Album/ Álbum Favorito – Urbano

Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

Karol G – KG0516

Maluma – Papi Juancho

Rauw Alejandro – Vice Versa

Favorite Urban Song/ Canción Favorita – Urbano