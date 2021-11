Anna Favella a la conquista de Hollywood, “Es posible que me mude a L.A.”

Le preguntamos acerca de sus planes para formar también su propia familia:

“Si algo aprendí de la pandemia, es que no se pueden hacer planes… Todo esto me tocó mucho, fue una época muy particular para mí en lo personal, pero como para todo el mundo. Los primeros meses encerrada en Italia fueron muy duros. Ahora vivo más el presente, el día a día, sin hacer demasiados proyectos, disfrutando el momento, y lo que pase mañana, que sea sorpresa”.

Mientras construye ese futuro paso a paso, se le ve feliz de estar en Los Ángeles: “Me quedé unos días por aquí para buscar manager, para ver si puedo hacer castings, me encanta la idea de trabajar en Hollywood, sería una oportunidad muy grande. De la ciudad, me encanta el clima y el océano. Crecí al borde del mar y tener el agua cerca me da mucha paz, mucha tranquilidad… No es la primera vez que visito L.A., pero cada vez que vuelvo pienso: me encantaría quedarme un ratito más, trabajar, a ver qué pasa...”