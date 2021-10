Conoce a los 3 presentadores de los Latin Grammy 2021: Roselyn Sánchez, Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera

El año pasado no pudiste presentar los Latin Grammy debido al COVID, ¿qué experiencia te dejó eso y cómo tomas esta nueva oportunidad de estar como presentador?

Afortunadamente a mí no me dio COVID ni esa vez ni nunca y no me ha dado. Por la seguridad de mis compañeros lo ideal era que no fuera; sabíamos que la responsabilidad es lo más importante y así fue que decidimos, junto con la producción, el no asistir. En esta ocasión para mí es super importante el poder nuevamente ser parte de este gran evento; es algo que nos debemos, y es el poder regresar a la conducción de Latin Grammy; como saben esta sería mi segunda vez. La primera vez fue en el 2018, si no me equivoco, junto a Ana de la Reguera. En esta ocasión estoy feliz de poder compartir con Roselyn Sánchez (que la vez pasada tampoco pudo ser parte porque se lastimó un pie) y compartir junto a la querida Ana Brenda Contreras. Esperamos que esta vez no haya ningún contratiempo y estemos allí todos juntos para esta importante presentación.