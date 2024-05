Lucy Hale trae de regreso los peinados ‘vintage’

Desde su emblemático protagonismo en “Pretty Little Liars”, Lucy Hale se convirtió en un ícono de moda y estilo con el que muchos crecimos. Sus secretos de belleza y guardarropa nos han inspirado en más de una ocasión además de ser una de las principales referentes cuando de cabello corto se trata. Su manera tan creativa de llevar las últimas tendencias y anticiparse a otras, ha conquistado a las amantes de la moda.

Su inesperada aparición en el Festival de Cannes no fue la excepción, pues la joven actriz nos sorprendió con un atuendo que podría describirse como una mezcla perfecta entre diversas tendencias que amamos. Su llegada, por más sorprendente que fuera, no se trató de una simple coincidencia pues, actualmente se encuentra promocionando la próxima cinta “Good Life”. Fue así que la actriz nos deleitó con un atuendo lleno de nostalgia, no solo por el look salido de “Mean Girls” sino por su cabello al estilo vintage.

Lucy Hale: un look lleno de nostalgia

Para comenzar, Hale llevó un look compuesto por dos piezas en color rosa de la firma Miu Miu. Este atuendo, salido de una rom com femenino de los años 2000, estuvo compuesto por un top de tirantes y una falda estilo lápiz con acabado satinado en color rosa. El detalle perfecto fue la terminación de plumas que ambas piezas tenían; haciéndola lucir como una pijama elegante de una película de Grace Kelly. Para su calzado, Lucy Hale nos robó el aliento con unas zapatillas metálicas con ligeras incrustaciones brillantes que le dieron ese toque femenino a los zapatos; también de Miu Miu.

Otro de los aspectos que más sorprendió y enamoró a todo internet fue su cabellera, la cual mantuvo suelta pero con detalles que la convirtieron en un estilizado clásico de los años 60. El responsable detrás de este beauty look espectacular fue el estilista de cabello, Renato Campora, quien consiguió una melena con volumen, estilo crepe, perfecta para la ocasión. Su cabello se mantuvo lacio con ligeras ondas en la parte inferior, para dar mayor dinamismo y nostalgia. Como era de esperarse, el flequillo de la actriz lució espectacular con un diseño de línea lateral; muy similar al estilo del baroque bob.El maquillaje se mantuvo en tonos morados y rosas para seguir la línea de todo el look.

La espectacular melena de Lucy Hale nos recuerda que los peinados vintage siempre serán una buena alternativa cuando busquemos destacar en un evento; sobre todo de noche. Atrévete a optar por un estilo similar para tu próxima boda, graduación o cena laboral para salir de tu zona de confort. Desde colas de caballo altas hasta cabellera suelta con crepe, existen muchas maneras de tener éxito con esta elección.