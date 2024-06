Cómo es que el ‘blow out’ noventero está de regreso

Con el aumento de popularidad de las tendencias noventeras en todo lo que tiene que ver con moda y por supuesto belleza, es inevitable analizar elemento por elemento para entender ¿de dónde viene su popularidad?

Desde el año pasado todo apunta a que las tendencias actuales se han inspirado en la estética de finales de los 90s e inicios de los 2000s tanto en moda como belleza. Y como las tendencias son cíclicas, esto significa el regreso de la melena con volumen tipo Farrah Fawcett, el corrector de maquillaje en un tono más claro para iluminar la mirada, los labios delineados para un efecto “plumped” y las sombras en tonos pasteles.

La melena con volumen

Las tendencias más populares del momento tienen un elemento en común y es el factor nostálgico, ya que toman como referencia figuras y/o estilos del pasado para reinterpretarlas y adaptarlas al mundo contemporáneo.

©GettyImages



Este corte fue todo un referente en la década de 1990 gracias a modelos como Cindy Crawford.

Si analizamos década por década el tipo de peinados que se han utilizado, es fácil observar que los diferentes estilos van y vienen pero con ligeros ajustes. En los 70s se usaba el cabello en capas y lleno de volumen, para los 80s el permanente (rizos intensos) era lo más “in”, y como respuesta, en los 90s se mantuvo el elemento de volumen pero a una menor intensidad, cosa que vemos en las it girls de la década como Cindy Crawford. Finalmente en el 2000 llegó el liso extremo, lo que resultó en el incremento de tratamientos de keratina para un efecto lacio, brilloso y casi espejo.

El ‘blow out’ en pleno 2024

Hoy está de vuelta la melena con volumen y podemos señalar a dos culpables. Si nos limitamos a redes sociales, la creadora de contenido Matilda Djerf es quien trajo de vuelta el “blow out” noventero que hoy ha ganado tanta popularidad. Si no reconoces el nombre, seguramente has visto su cara, pues es una de las it girls más populares del momento. Djerf es famosa por su definido estilo romántico y su icónica melena, la fama de esto la llevó a fundar su marca de ropa y ahora su línea capilar “Djerf Avenue”.

Ahora bien, hemos visto a las celebs más stylish adoptar este estilo de peinado, entre ellas Beyoncé, Kylie Jenner y Sabrina Carpenter, quien es una de las nuevas obsesiones de internet. No sólo su música tiene a las audiencias encantadas, sino su estilo tan representativo que va desde sus reveladores y ultra románticos atuendos hasta su melena rubia llena de volumen que se alinea a su estética retro súper femenina.

©GettyImages



Este tipo de peinado se ha vuelto característico de la cantante y actriz.

Cómo conseguir el ‘blow out’ perfecto

Aunque podríamos pensar que lograr este tipo de melenas es cosa demasiado complicada, la clave está en encontrar las herramientas adecuadas para manipular tu cabello y lograr el resultado deseado. Estos gadgets van desde los clásicos tubos rizadores que se usaban en la década de los 70s hasta tenazas y secadora. La tecnología hoy nos asegura una oferta súper amplia de opciones para estilizarla como más te guste.

La clave está en aplicar calor con la secadora desde las raíces para generar un volumen duradero, y con un cepillo redondo ancho, ir secando y dando forma por secciones.