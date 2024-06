Beyoncé le da un nuevo giro a su estilo ‘cowboy’

Existen dos tendencias que han definido por completo esta temporada: el regreso del estilo cowboyy el apogeo de las prendas boho. En las últimas semanas hemos visto múltiples ejemplos de cómo incorporar ambos estilos en nuestro guardarropa y así, convertirnos en expertos tanto en la estética western como en atuendos mucho más bohemios. Sin embargo, todo parecía indicar que existían sólo dos opciones: o te inclinabas por seguir la cowboymanía al incorporar botas vaqueras, sombreros anchos y prendas denim, o elegías piezas boho con estampados florales, encajes y elementos artesanales.

La sorpresa del fin de semana nos la dio Beyoncé cuando decidió romper todas las reglas conocidas de la moda al elegir no una, sino las dos tendencias. La fusión nos recordó a los looks de festivales internacionales como Coachella por su esencia extravagante y fuera de lo común. Una vez más, Beyoncé llevó su nueva era a un nivel nunca antes visto; dándole la bienvenida al boho-cowboy look.

El atuendo de Beyoncé: suma de dos tendencias

Cuando creemos que los atuendos de una de las cantantes más importantes de la época, no podrían sorprendernos más, llega un nuevo look para quitarnos de dudas y robarnos el aliento. La hemos podido ver luciendo los mejores atuendos cowboy y se ha convertido en nuestra inspiración máxima para seguir esta estética. Sin embargo, hoy le ha dado un nuevo giro a este estilo al mezclarlo con otra de las grandes tendencias temporadas: el estilo boho.

El look de Beyoncé brilló gracias a un vestido de abrigo muy bohemio en color beige con estampados florales de diferentes colores. Esta pieza, diseñada por la firma Roberto Cavalli para su colección Primavera-Verano 2002, se ajustó al cuerpo de la cantante con un pequeño listón de cuero en color café para darle esa esencia boho perfecta. Para complementar este look, la intérprete portó unos micro shorts de mezclilla y unas zapatillas de gamuza en color café.

Los accesorios se ajustaron a la perfección con la tendencia western pues eligió un sombrero vaquero de color beige y unas anchas gafas de sol de la marca DEZI. Su cabellera, resaltó con sus ondas definidas; tan características de la cantante esta última temporada.

El look casual de Beyoncé que no pasa desapercibido

Si lo que buscas es inspiración para un atuendo casual pero que destaque, la cantante también tiene la respuesta. Días después de deslumbrar con el debut del estilo boho-cowboy, la cantante se inclinó por un look de básicos con piezas statement; perfecto para recrear.

El look antes mencionado se conformó por una t-shirt de estampado en color gris oscuro que combinó con unos jeans acampanados a la cintura. Para salir de la zona de confort, la cantante llevó un abrigo afelpado de la marca Fear of God y un bolso hourglass en denim de la marca Balenciaga. Para los accesorios, Beyoncé se inclinó por un choker color plata voluminoso y unas gafas de sol en color negro.