Sarah Jessica Parker nos muestra cómo estilizar una maxifalda de mezclilla

¿Existe algo más versátil y atemporal que la mezclilla? Sin importar la edad, los gustos o el estilo de vida, este tejido es uno de los favoritos por su facilidad para adaptarse a cualquier ocasión, su comodidad y su máximo estilo. A pesar de que la podemos encontrar en cada temporada y año tras año se va reinventando, existen prendas clave que marcan las tendencias cada temporada. Hace unos meses atrás la maxifalda de mezclilla se apoderó de todo internet, de las pasarelas y del street style para convertirse en la nueva prenda boho y citadina; perfecta para combinar con tank tops, camisas, blusas o, incluso, sudaderas.

Cuando creímos que habíamos explotado al máximo esta prenda y no volveríamos a saber de ella en un buen rato, la actriz Sarah Jessica Parker, nos demuestra, una vez más, que en la moda todo vuelve y se reinterpreta. No por nada sus últimos looks para la filmación de “And Just Like That” nos han recordado más de una tendencia que amábamos pero que habíamos dejado en el olvido. Hoy, la maxifalda de mezclilla es el ejemplo claro de este fenómeno.

Sarah Jessica Parker en una maxifalda de mezclilla

Si Carrie Bradshaw lo dice, se hace. Ésta es una de las más grandes reglas del mundo de la moda. La reciente filmación de la tercera temporada de “And Just Like That” nos ha regalado algunos de los mejores momentos de estilo en el último mes. Hemos podido verla con la tendencia del vestido etéreo en transparencias, los sombreros maximalistas y la falda globo. En pocas palabras, basta con ver las imágenes de la filmación para entender un poco de lo que estará en tendencia en los próximos meses.

El más reciente atuendo de la actriz para la filmación nos sorprendió al portar una maxifalda midi de mezclilla firmada por Maison Margiela; prenda que pensábamos ya no tenía más por ofrecer. Sin embargo, una vez más Sarah Jessica Parker nos demuestra lo contrario y nos ofrece nueva inspiración para llevar esta pieza en nuestro día a día. La actriz combinó la maxifalda con plisados y dobleces con un body en color beige de manga larga. El calzado se mantuvo en tendencia con unos zapatos estilo Mary Jane en color blanco. Para rematar el look, la actriz llevó una tote bag en color negro para convertir el atuendo en uno perfecto para caminar por la ciudad.

Esta icónica aparición solo nos demuestra que las faldas de mezclilla volvieron para quedarse. Ya sea que quieras probar la tendencia de la maxifalda o prefieras inclinarte por una micro falda estilo dosmilera, esta prenda es perfecta para cualquiera.