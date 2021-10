Dar toques de luz a tu cara hacen que tu maquillaje tome un giro diferente, mucho más vistoso. Mary Kay Precious Gems Trend también incluye un par de iluminadores que no vas a querer soltar. La paleta con tonos champagne y dorado rosado queda perfecto para el look no make up. “Se ve satinada. El tip es no excedernos tanto, sino ponerlos en los puntos de elevación para que la piel se vea bonita. Con el toque de alfombra roja”, comenta la experta.