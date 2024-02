El secreto de Selena Gomez para una piel radiante

Si de belleza se trata, tenemos mucho que aprenderle a la cantante Selena Gomez quien, desde el lanzamiento mundial de su marca de maquillaje, “Rare Beauty”; nos ha mostrado una nueva faceta en su carrera, donde la belleza es pilar importante. La cantante, actriz y, ahora, empresaria, se ha convertido en una activista por el amor propio y el cuidado de la piel. Ocasionalmente, Selena deslumbra en sus redes sociales al publicar fotografías donde se le ve luciendo un cutis sano, sin una gota de maquillaje. Entonces, ¿cuál es el secreto de belleza de la cantante? Sin duda, mantener una piel sana que le permita sentirse cómoda con o sin maquillaje.

Así puedes conseguir la piel radiante de Selena Gomez

“Sentirse cómodo con uno mismo es crucial”, expresó la cantante en uno de los recientes videos de su marca. Para ella, el cuidado de la piel es tanto físico como mental y, por eso, es importante prestar atención a los productos que usamos pero también, a nuestras emociones. La clave para mantener ese look al natural es el cuidado que damos a nuestra piel todos los días y todas las noches.

La hidratación es clave

Mantener una piel brillante requiere de una hidratación de adentro hacia afuera para conseguir ese cutis sano. Es fundamental tomar agua natural para poder ver los efectos en nuestra piel. Además, mantener una hidratación con los productos adecuados también te permitirá lucir un rostro suave y luminoso. La protagonista de “Only Murders in the Building”, confiesa utilizar un hidratante con antioxidantes para contrarrestar las líneas de expresión. Además, incluye un segundo hidratante con vitamina C para asegurar que la piel mantenga la hidratación todo el día.

Menos es más

A diferencia de lo que se podría llegar a pensar, es mucho mejor tener menos productos en la rutina de la piel para no sobrecargar a nuestra piel con muchos ingredientes que puedan ser agresivos. Mantener una rutina básica que incluya limpiador, hidratante y protector solar es esencial para que nuestra piel pueda tener un detox en esos días donde no queremos usar maquillaje. En caso de requerir productos o ingredientes enfocados a ciertas necesidades, se pueden incluir una o dos veces por semana. En el caso de Gomez, le gusta incluir parches para las ojeras cuando es necesario durante la semana.

Sé gentil con tu piel

La piel es un espejo de cómo está nuestro cuerpo y emociones. Por eso, pasar un tiempo intencional y consciente aplicando los productos es importante para dar la importancia que merece este espacio. Selena Gomez ha compartido diversos videos en redes sociales donde se le ve aplicando sus productos de piel mientras realiza ligeros masajes faciales o limpia con gentileza con ayuda de una toalla. Dedicar tiempo a cuidar tu rostro sin distracciones, puede ayudarte a conocer las necesidades específicas de tu piel para ir aprendiendo sobre los productos específicos que ésta necesita.

