Son millones las opciones de productos cosméticos a las que puede acceder hoy en día, cada temporada nacen nuevos productos y versiones de otros, pero existen algunos consagrados a los que las consumidoras han dado su aprobación por años. No importa cuántas nuevas opciones aparezcan, hay auténticos hits, que siguen siendo súperventas y cuya influencia no parece aminorar con el tiempo.

Desde famosos labiales o iluminadores de culto hasta un blush de sugestivo nombre, si aun no los conoces, estos clásicos puede que se conviertan en los tuyos, después de probarlos. Conoce los all time best sellers que han conquistado a generaciones.