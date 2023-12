Los tonos verdes, en cualquiera de sus gamas, harán que tus ojos marrones resalten. Pero, si buscas un efecto ¡wow!, un tono dorado-verdoso profundizará y enfatizará la calidez del color de tus ojos. Y siempre recuerda, los tonos verdes con toques de dorado, harán que tus ojos resalten sin esforzarte demasiado.

Una opción para lograrlo, es apostando por la Single Eyeshadow in Olive You de Dose of Color ($20), diseñada para reflejar la luz desde todos los ángulos. Y si quieres lograr un acabado ultra deslumbrante, aplica esta sombra con los dedos, mientras que si buscas una cobertura más suave, opta por el pincel.