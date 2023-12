La marca Make Up For Ever Pro creó Finish Multi-Use Powder Foundation ($36), una excelente base en polvo multiuso para pieles normales, mixtas y grasas. Se mezcla fácilmente para obtener un resultado profesional perfecto en solo minutos. Se puede usar en húmedo para obtener una perfección semi-mate pura, o en seco para una cobertura completa. El resultado es mate.