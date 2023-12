En el mercado hay gran variedad de productos para el contorno de ojos, los encuentras desde los más económicos hasta aquellos de marcas de lujo. Lo más importante es que determines cual puede adaptarse mejor a tus necesidades y cuanto estés dispuesta a pagar por ellos.

Una de las presentaciones que siempre encontrarás entre los más recomendadas, tanto por especialistas como usuarios, es la de Clinique All About Eyes ($25.98). Con una textura de rápida absorción, hidrata la delicada piel de los ojos, desinflama y reduce el color de las ojeras. No se puede pedir más.