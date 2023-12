Victoria Beckham ha sufrido de problemas en la piel. En una entrevista concedida a Elle, contó que le encantan los productos del Dr. Lancer, que conoció en Estados Unidos. “Comencé a visitarlo para recibir tratamientos faciales con oxígeno, y no los he cambiado. No uso productos que no sean los suyos. Mantengo una rutina simple con un limpiador realmente bueno, luego un buen exfoliante, luego uso una crema nutritiva, que es un hidratante realmente maravilloso". Además, su especialista de confianza, le recomendó incluir el salmón diariamente a su dieta para su problema de acné.