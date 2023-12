7 consejos de oro para evitar los resfriados

¿Llega el invierno y ya estás predispuesto a pescar un resfriado? Esta vez puede ser diferente, solo tienes que tomar sencillas medidas para prevenir contagiarte de una virosis indeseable que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en temporada de invierno hace propensas a las personas de enfermar hasta tres veces con catarro. Por ello, el Centro del Resfriado Común de la Universidad de Cardiff desarrolló 7 tips básicos para evitar contagiarte de los virus que causan el catarro común.

©Istock



Es más difícil contagiarse si tenemos las defensas altas y tomamos ciertas previsiones

7. Mantén la higiene de tus manos

Debes lavar tus manos varias veces durante el día –pues es a través del contacto directo que se propaga el catarro– y es muy importante que lo hagas con jabón durante un mínimo de 20 segundos. La Marina estadounidense implementó una norma entre sus soldados: debían lavarse cinco veces al día las manos y de esta manera redujeron la incidencia de resfriados en la flota en un 45%.

6. Evita los espacios cerrados

Los lugares congestionados de gente son la principal causa de resfriados, no el frío. Así que cuídate mucho en los sitios como ascensores, autobuses, metro, aeropuertos o si asistes a un lugar cuyas ventanas estén cerradas como tu propia casa u oficina.

5. Evita tocar tu rostro

En tu rostro están las zonas más propensas a que entren microrganismos no deseados: la boca, la nariz y los ojos. Si estás en un sitio congestionado o no has podido lavar tus manos –por no tener cómo– evita especialmente tocar esas zonas.

©Istock



Lo correcto es estornudar en un pañuelo para evitar contagiar a las demás personas

4. Pon cuidado si alguien estornuda a tu alrededor

Hasta 8 metros puede alcanzar un virus expulsado por una persona con catarro a través de un estornudo, según una investigación del MIT. Evita quedarte cerca de alguien que esté tosiendo o estornudando insistentemente.

3. Mantén bien limpia tu ropa

Parece básico, pero te sorprenderías de cuánta gente reutiliza suéteres, bufandas y chaquetas varias veces antes de considerar que necesitan ser lavados. Es un verdadero caldo de cultivo para gérmenes y virus.

2. Fortalece tu sistema inmunológico

El estrés y la falta de descanso son causantes de que tu sistema inmunológico se debilite, lo que llaman ‘defensas bajas’. Los resfriados son más fuertes y más difíciles de curar si estás sufriendo de estrés.

©Istock



Para mantener tus defensas altas evita consumir bebidas alcohólicas, fumar, trasnocharte o vivir en estados de estrés sostenidos

1. Si tienes que estornudar hazlo en un pañuelo

Lo primero que se aprende en cuestión de tos y estornudos es a taparse la boca, esto es muy bueno para no contagiar a los demás, pero lo correcto es hacerlo en un pañuelo desechable no sobre tus manos porque el efecto sería el contrario al que esperas.

Siguiendo estas sencillas pautas preventivas podrás disminuir las posibilidades de sufrir este invierno de esos indeseables resfriados.

