Seguridad financiera 2024: ¿Listo para tu chequeo?

Haces ejercicio, te alimentas con comidas balanceadas, bebes agua, meditas… pero ¿estás siendo igual de cuidadoso con tu seguridad financiera?

La seguridad y salud financiera son importantes factores de tu bienestar general, motivo por el cual es momento de realizar un chequeo de seguridad financiera.

La mayoría de nosotros disfrutamos usando aplicaciones de transferencia de dinero: ¡son convenientes, fáciles de usar y seguras!

Seguras… si utilizas tu aplicación de pago como se indica para enviar dinero a alguien a quien USTED CONOCE Y CONFÍA. El riesgo surge cuando alguien que NO CONOCES te convence para que le envíes un pago.

El uso de aplicaciones de transferencia de dinero como Cash App ganó popularidad durante la pandemia cuando la gente buscaba formas seguras y sin contacto para enviar y recibir dinero.

Estas aplicaciones se conocen como plataformas “peer-to-peer” porque están diseñadas para facilitar la transferencia de dinero entre amigos y familiares. Simplemente se buscan entre sí en la aplicación usando direcciones de correo electrónico, números de teléfono o nombres de usuario, y pueden enviar pagos para el brunch, regalos o su parte de la renta.

La actividad de los estafadores también ha aumentado y los usuarios de aplicaciones a menudo no reciben apoyo cuando los estafadores los dirigen mal. Es importante comprender que las aplicaciones de pago solo pueden hacer lo necesario para protegerlo y usted debe hacer su parte para evitar poner en riesgo sus finanzas.

A continuación le mostramos una lista de estafas comunes a ls que debe prestar atención y consejos sobre cómo evitar estas técnicas de estafa. ¡Te darán ganas de compartir estos consejos con familiares y amigos!

LAS ESTAFAS MÁS COMUNES A TENER EN CUENTA EN 2024

Si alguien promete algo demasiado bueno para ser realidad (por ejemplo, un “truco” o dinero gratis a cambio de que usted le envíe un pago primero), es casi seguro que se trate de una estafa.

Lea más sobre cómo identificar y prevenir estafas .

Tenga siempre cuidado con las personas que le prometen cualquier cosa. Lo que hacen los estafadores, en general, es prometerle algo, quitarle su dinero y luego nunca cumplir lo que le prometieron.

Estafa de inversión de efectivo y tarifas de liquidación

Los estafadores afirmarán que pueden “invertir” su dinero y prometerán aumentarlo si primero les envía fondos ( a veces lo llaman “tarifa de liquidación” o “verificación de cuenta”).

Esto estafadores aceptarán sus fondos pero nunca le enviarán nada a cambio. Si alguien le promete dinero gratis a cambio de enviarle un pago, es una estafa.

No existen empresas legítimas que estén “invirtiendo dinero”. Probablemente todos sean estafadores.

Estafa de reclamación de pagos

A veces, los estafadores le pedirán que “reclame” un pago que “merece” enviándoles dinero.Estos intentos de reclamar pagos siempre son estafas. Nunca envíe dinero a una persona que le promete un pago mayor a cambio. Al igual que con la estafa de inversión, si alguien te promete dinero gratis a cambio de enviarles un pago, es probable que sea una estafa. Cash App nunca le pedirá que “reclame” un pago enviando dinero a Cash App.

Estafa de depósito para cachorros / mascotas

Los estafadores afirmarán que tendrán una próxima camada y solicitarán un depósito para asegurar uno de los cachorros o gatitos. Estos estafadores suelen publicar fotografías falsas, no se comunican por teléfono y ofrecen vender animales de raza pura y muy buscados a un precio extremadamente bajo.Cash App no puede garantizar un reembolso si no recibe lo que paga. Cash App recomienda interactuar con personas y empresas que conoce y en las que confía. Siempre verifica a quiénes envías dinero y págales después de recibir lo que compraste.

Estafa por depósito de alquiler de apartamentos / casas

Los estafadores suelen prometer un bien o servicio sin proporcionar pruebas de que existe. Esto incluye prometerle que le encontrará un apartamento barato u ofrecerle un apartamento a un precio mucho más bajo de lo normal, pero exigiéndole que les envíe un depósito primero (por ejemplo, antes de visitar el posible alquiler). Nunca envíe dinero a alguien que no conoce o en quien no confía y que promete entregarle algo después, como un apartamento de alquiler. Si no puede verificar quién es esa persona o la legitimidad de lo que ofrece, probablemente se trate de una estafa.

Estafa de pago recibido por error o accidentalmente

Los estafadores pueden enviarle un pago “por accidente” y pedirle que les devuelvan el monto del pago.

Nunca envíes dinero a alguien que no conoces. Aunque parezca un accidente. Rechace solicitudes de pago de personas que no conoce. Si vuelve a suceder, puede bloquear al remitente o solicitante.

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR MEDICINA

Cash App, la aplicación de finanzas #1 de la App Store de Estados Unidos, dice que estas son algunas de las mejores maneras de evitar estafas en aplicaciones de pago y mantener su dinero seguro:

▪ Active las notificaciones y habilite la configuración de bloqueo de seguridad de Cash App para mantener su cuenta más segura.

▪ Mantenga su información segura. Nunca proporcione información confidencial a nadie.

▪ Verifique dos veces toda la información del destinatario antes de enviar cualquier pago para confirmar que está enviando dinero a la persona correcta.

▪ No envíes dinero a alguien que te prometa algo en el futuro.

▪ No envíes dinero a alguien de interés amoroso que no hayas conocido en persona.

▪ Proteja con contraseña su dispositivo móvil.

▪ Habilite la autenticación de dos pasos para su correo electrónico.

Generalmente, una de las mejores maneras de proteger y evitar estafas es NUNCA compartir su información confidencial con NADIE.

▪ Ningún representante del servicio Cash App le pedirá su código de inicio de sesión NUNCA.

▪ Nunca le des a nadie tu código de inicio de sesión. Este código único ayuda a mantener su cuenta segura frente a estafadores y personas fraudulentas.

▪ No comparta su contraseña de inicio de sesión de Cash App con nadie.

▪ Ningún representante de servicio de Cash App le pedirá que envíe un pago a ninguna cuenta de Cash App.

▪ Los estafadores que dicen ser representantes de servicios de otras empresas pueden pedirle que envíe dinero a otra cuenta de Cash App. No hagas eso, probablemente es una estafa.

▪ Ningún representante del servicio de Cash App le pedirá jamás que proporcione información confidencial como el número completo de su tarjeta de débito, la información de su cuenta bancaria o su número de seguro social.

▪ Si cree que ha sido estafado, cambie su PIN de Cash App inmediatamente y luego informe el incidente comunicándose con el equipo de apoyo de Cash App.

¿QUÉ DEBO HACER SI CREE QUE HA SIDO ESTAFADO O ESTÁ SIENDO ESTAFADO?

¡Debe informar inmediatamente cualquier posible pago fraudulento!

La mejor manera de contactar al equipo de apoyo de Cash App es directamente a través de su aplicación. En la pantalla de inicio de Cash App, primero toque el ícono de perfil y luego seleccione Support.

Puede continuar allí para solucionar su problema.Puede comunicarse con el equipo de apoyo de Cash App al 1 (800) 969-1940 o visite el sitio web de Cash App para obtener más información.

Comuníquese con los servicios de ayuda de su banco, tarjeta de crédito o cualquier institución financiera o plataforma a través de la cual sospeche que realizó un pago fraudulento.