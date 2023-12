La influencer de belleza, Amanda Diaz, comparte cuáles son los dos productos de maquillaje que nunca le pueden faltar

Cuando la bloguera de belleza, Amanda Díaz, no está inspirando a jóvenes latinas, ayuda a más de 450,000 suscriptoras a perfeccionar sus técnicas de maquillaje. Sus tutoriales de maquillaje transmiten seguridad femenina con toques de colores llamativos y actualizaciones de productos innovadores. Conocida por sus video tutoriales para principiantes y expertas en belleza Amanda, compartió un par de productos innovadores de Smashbox Cosmetics.

Loading the player...

Para lidiar con esos días húmedos y calurosos de Miami, la gurú de belleza latina confía plenamente en Photo Finish Primer de Smashbox, $36, y Full Coverage 24 Hour Foundation de Smashbox, $36, ambos disponibles en Sephora. El Primer de Smashbox es el primer facial libre de crueldad contra animales* con un gel suave y transparente que se funde instantáneamente en la piel para borrar los poros y suavizar las líneas.

El nuevo Full Coverage Foundation de Smashbox es una base ligera con excelente cobertura que permite olvidar que llevas maquillaje en la piel. La base controla las zonas grasas de la cara gracias a su fórmula con arcilla de caolín y polvo de bambú, mientras que las esferas dispersoras de luz crean un aspecto difuminado perfecto. Realmente es increíble.

Amanda nos muestra cómo controlar nuestro look, independientemente de los desafíos climáticos o los problemas de la piel, con una capa de primer de Smashbox y unos toques de la increíble Full Coverage Foundation (¡con apenas unos toques BASTARÁ!). Es una base ligera que te permite disfrutar de un look de maquillaje natural. Logra un hermoso acabado mate tanto en un maquillaje glamoroso como en un look más casual. ¿Lista para lucir radiante? Tienes suerte: ¡Smashbox está aquí para ayudarte!

*Source: The NPD Group, Inc. / U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Makeup Primer Product Dollar & Unit Sales, Jan. 2019- June 2019

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.