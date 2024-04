Las tendencias en moda para niños que están dominando esta Primavera-Verano

La primavera nos recibe con días soleados y paisajes perfectos para disfrutar de tiempo de calidad y diversión en el exterior. Pasar las tardes jugando en el parque, disfrutando de un picnic o incluso de un paseo en familia son algunas de las muchas actividades que esta alegre estación tiene por ofrecer. Así que, cuando los días se alargan y las posibilidades de juego aumentan, el guardarropa de los más pequeños se convierte en parte esencial de su día a día. Esas prendas, que se convertirán en sus fieles aliadas durante los próximos meses de aventura y diversión, no solo deben cumplir su funcionalidad, sino que también deben ser cómodas, versátiles y mantener un estilo impecable.

Los más pequeños también pueden disfrutar de las tendencias de esta temporada con la línea “Baby” de Mayoral

Por estas y muchas otras razones Mayoral, la firma española líder en moda infantil, presenta su nueva colección Primavera-Verano 2024, pensada para acompañar a los más pequeños en sus actividades diarias con estilo y comodidad. Con una selección de prendas que van desde los vestidos con divertidos estampados, a las camisas creadas a partir de materiales ecorresponsables y los pantalones de mezclilla, cada una de estas piezas pretende acompañar a los más pequeños a disfrutar de su niñez sin comprometer su comodidad.

¡Toma nota! A continuación te traemos las 6 tendencias en moda infantil que dominarán esta temporada de Primavera-Verano 2024.

1. Toques florales

©CORTESÍA



La colección Mini de Mayoral cuenta con atuendos coloridos para niñas y niños de 2 a 9 años. Con su selección de estampados florales, podrás darle la bienvenida a la primavera de una manera única y divertida.

Sería imposible pensar en la primavera sin los estampados y detalles florales que llenan de vida y alegría cualquier look. Para esta temporada, el guardarropa de las niñas se llenará de toques en este divertido motivo. Incluye divertidos guiños primaverales en el peinado, accesorios y zapatos para darle un giro coqueto y alegre a cualquier atuendo. ¿El secreto? Apostar por colores vibrantes y contrastes sorprendentes.

2. Conjuntos de encaje

©CORTESÍA



Las blusas con olanes y hombros anchos, como estos modelos de Mayoral, son ideales para la temporada.

No existe acabado ni material que represente mejor el estilo casual chic que el encaje. Perfecto para poder disfrutar de aventuras al aire libre debido a su transpirabilidad y comodidad, este tradicional textil se ha convertido en un símbolo de sofisticación y atemporalidad. Ya sea que optes por un conjunto de dos piezas en colores neutros o un vestido completo en tonalidades vibrantes, el encaje se convertirá en un recurrente de su armario esta temporada.

3. Mezclilla versátil

©CORTESÍA



La falda de mezclilla es un básico de armario. Combínala con coloridos cinturones, como la propuesta Primavera-Verano 2024 de Mayoral.

La mezclilla se ha convertido en la prenda por excelencia de la primavera por su carácter sumamente flexible y resistente. Ya sea en jeans, bermudas o una falda, este clásico tejido será la opción ideal para acompañar a los más pequeños esta temporada. Combínala con tenis deportivos y una t-shirt de algodón para un largo día de juego, o incluso con un suéter de punto y unos flats para una salida a pasear. ¡Las posibilidades son infinitas!

4. Looks semiformales

©CORTESÍA



Las prendas en tonalidades vibrantes, como estas de Mayoral, son ideales para la primavera.

La primavera es sinónimo de eventos sociales. Ya sea comidas en familia o cumpleaños entre amigos, esta temporada se trata de disfrutar al aire libre. Por ello, es importante contar con piezas versátiles que se adapten a cualquier estilo y ocasión. Pantalones de vestir en colores neutros, blazers clásicos, camisas de lino y rompers lisos en alegres tonalidades son algunas de las opciones que te permitirán elevar el atuendo de tus hijos para que siempre luzcan sofisticados y en tendencia.

5. Estampados boho

©CORTESÍA



La tendencia del estampados boho se une a los tejidos ligeros para brindarle una sensación refrescante y cómoda a los más pequeños.

La primavera también es la oportunidad perfecta para experimentar con los estampados, colores y texturas. La tendencia del estilo boho regresa esta temporada para darle una personalidad única y lúdica a cualquier atuendo. ¿La clave? apostar por el mix & match. Elige un pantalón con este divertido estampado y combínalo con unas sandalias en tonalidades contrastantes. ¡Cuando hablamos de moda, no hay reglas!

6. Accesorios naturales

©CORTESÍA



Invierte en accesorios atemporales que podrán ser utilizados temporada tras temporada, como este bolso tejido, de Mayoral.

No hay nada más divertido para los niños que experimentar con sus looks. Esta primavera, opta por accesorios que no solo realcen su vestimenta, sino que también les proporcionen versatilidad y utilidad. Sombreros para cubrirse del sol, bolsos en fibras naturales para llevar sus accesorios de playa e incluso divertidos cinturones son solo algunas de las opciones que elevarán cualquiera de sus outfits de “ordinario” a “extraordinario”.