De todos los alimentos que traemos en esta nota, los edulcorantes artificiales son los que más ruido causan pues a partir de unos estudios en la década de 1970 en EEUU que asociaron a la sacarina con el cáncer de vejiga.

Lo cierto es que estas sustancias no alimentan, no aportan energía ni nutrientes a tu organismo e incluso podrían no estar satisfaciendo su gusto por lo dulce, pero aunque se sigue debatiendo sobre si son saludables o no, lo que sí es cierto es que el consumo de azúcar en exceso es peor.