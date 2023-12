Develan estatua de la princesa Diana en el que hubiera sido su cumpleaños 60

Los príncipes William y Harry develaron una estatua en honor a la princesa Diana este jueves 1° de julio, día en el que hubiera celebrado su cumpleaños 60. La figura de bronce, la cual fue anunciada en 2017, proyecta a la abuela paterna del príncipe George rodeada por tres niños “que representan la universalidad y el impacto generacional” del trabajo de la princesa Diana.

La estatua de bronce está ubicada en el jardín Sunken del Palacio de Kensington

El Palacio indicó que “la figura y el estilo del vestido están basados en el periodo final de su vida mientras ella ganó confianza en su rol como embajadora humanitaria para causas y tiene como objetivo transmitir su carácter y compasión”.

La figura de la princesa, quien falleció en 1997, “pretende reflejar la calidez, la elegancia y la energía de Diana, princesa de Gales, además de su obra y el impacto que tuvo en tanta gente”, según el Palacio.

La estatua pretende reflejar la calidez, la elegancia y la energía de la princesa de Gales

La estatua de bronce, esculpida por Ian Rank-Broadley, está ubicada en el jardín Sunken el Palacio de Kensington, uno de los lugares favoritos de la princesa. “Diana, princesa de Gales, fue un ícono que tocó las vidas de las personas alrededor del mundo, así que ha sido un privilegio trabajar junto con el príncipe William y el príncipe Harry en esta estatua que conmemora su vida”, indicó Ian en un comunicado.

El escultor agregó, “Queríamos capturar su calidez y humanidad mientras mostramos el impacto que tuvo a lo largo de las generaciones. Espero que la gente disfrute visitando la estatua y el jardín Sunken, y que se tome un momento para recordar a la princesa”

La estatua de la princesa Diana fue develada el 1° de julio, fecha en la que hubiera ceebrado su cumpleaños 60

Debajo de la estatua hay un pedestal grabado con el nombre de la fallecida princesa así como la fecha de la inauguración. Frente a la figura de bronce, hay un adoquín grabado con un extracto del poema La medida de un hombre (The Measure of A Man), que se incluyó en el servicio conmemorativo de Diana en 2007: “Estas son las unidades para medir el valor / De una mujer como mujer, independientemente de su nacimiento / No, ¿cuál era su posición social? / ¿Pero ella tenía corazón? / ¿Cómo interpretó el papel que Dios le dio? “

La estatua de la princesa Diana fue solicitada por sus hijos en 2017 para conmemorar el 20° aniversario de su partida. William y Harry querían que, con la estatua, se reconociera el impacto positivo de su madre en el Reino Unido y el resto del mundo, y para ayudar a futuras generaciones a entender el significado de su lugar en la historia.

