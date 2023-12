El protocolo que debe seguir la Familia Real británica cuando realiza un tour

El estricto protocolo que debe seguir la Familia Real británica rige las actividades diarias, los alimentos que pueden ingerir, los looks más apropiados para cada ocasión así como los compromisos fuera del país. Las giras reales, aunque parecieran una soñada oportunidad de visitar países remotos y crear conciencia sobre temas importantes, no están exentas de regulaciones que deben –en teoría– seguir al pie de la letra.

La regla que impide que dos herederos viajen juntos se ha flexibilizado con el tiempo



Dos herederos al trono deben viajar separados

Para proteger el linaje real, dos herederos al trono no deberían viajar juntos, aunque es una regla que se ha flexibilizado debido a la mayor seguridad aérea que existe en la actualidad. Sucedió, por ejemplo, en 2014 cuando el Príncipe George acompañó a sus padres, el Príncipe William y la duquesa Kate Middleton, en una gira por Australia y Nueva Zelanda, y en 2017, cuando los tres junto a la Princesa Charlotte, recorrieron Polonia y Alemania.

Un atuendo​ negro en la maleta

En el equipaje de cada uno no puede faltar un look completamente negro. Esto, en caso de haya una muerte en la familia, recopila The Sun. Pero en 1952, esta regla tomó desprevenida a la Reina Isabel II cuando falleció su padre, el Rey Jorge XI, mientras se encontraba de viaje en Kenia, por lo que al llegar al Reino Unido debió esperar en el avión a que le llevasen el atuendo apropiado para desembarcar.

Los miembros de la realeza deberán darle prioridad a la aerolínea nacional



Pueden hacer los viajes en aerolíneas comerciales

Deben intentar apoyar las aerolíneas nacionales y volar con British Airways. Sin embargo, también lo han hecho en otras aerolíneas comerciales. En 2015, el príncipe William fue visto en un vuelo de Ryanair a Glasgow. Un año después, la duquesa de Cambridge viajó en el asiento 1A en un vuelo de British Airways desde Rotterdam a Londres, pero en agosto de 2019, ambos tomaron un vuelo de Flybe a Aberdeen.

Disponen de poco tiempo

Los viajes que realizan no duran más de dos semanas y durante ese período tampoco tienen mucho tiempo para sí mismos. Los royals deben cumplir con una apretada agenda que suele incluir cuatro compromisos por día. El turismo apenas tiene cabida en estos periplos. Según le contó Gordon Rayner, un veterano reportero de la gira real, a Telegraph, “sus visitas a sitios de fama mundial rara vez duran más de 40 minutos”.

Los looks son escogidos minuciosamente para respetar la cultura y también rendir homenaje al lugar que visitan



Sus outfits son seleccionados estratégicamente

Durante los tours reales, el equipo de estilismo de la realeza se encarga de seleccionar cuidadosamente las prendas que los miembros lucirán en los compromisos programados, desde los largos y colores hasta las marcas, para respetar las costumbres y tradiciones y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la cultura del país visitado.

Viajan con personal de distintas áreas

Como era de esperar, la realeza británica requiere de un equipo multidisciplinar –y más aun durante estos viajes–, que suele contar con secretarios privados, oficiales de prensa, peluqueros, estilistas profesionales, guardaespaldas, niñeras reales, un médico, así como un equipo de seguridad de primer nivel de expertos entrenados. William y Kate viajaron a Pakistán con un séquito de 14 miembros, un número similar al de las giras por Australia y Sudáfrica de Meghan Markle y el Príncipe Harry, según informe reseñado en Cosmopolitan.



Un equipo que prepara a cada integrante antes de una visita importante



Aprenden a saludar en varios idiomas

Los representantes de la monarquía británica deben aprender los saludos básicos en el idioma del país que visitan. "Es el protocolo correcto para practicar la etiqueta del país o la cultura que estás visitando, para mostrar respeto, para que cada miembro de la realeza sepa cómo causar la mejor primera impresión", dijo Myka Meier, fundadora de Beaumont Etiquette a Rider’s Digest.

Puede que los tours parezcan la oportunidad perfecta de la realeza para conocer distintos países, pero la realidad es que no son más que viajes de negocios a la vista de todo el mundo.



