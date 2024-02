Este domingo la industria del cine y la televisión están de fiesta, ya que mientras se llavaban a cabo los Premios BAFTA en Londres, al otro lado del mundo la gente ha votado y elegido a sus favoritos para la 49 edición de los People’s Choice Awards, donde se galardonará a los elegidos por la audiencia en música, cine, televisión y deportes con sede en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, con el actor Simu Liu como conductor del evento.

A diferencia de otras premiaciones, donde críticos de la industria y expertos eligen a los nominados, en los People’s Choice Awards es la gente quien vota por su favorito en las 45 categorías que incluyen nominaciones como ‘The Bingeworthy Show of the Year’ y ‘The Social Celebrity of the Year’. Con nominados como Beyoncé, Taylor Swift, Pedro Pascal, Kim Kardashian, Bad Bunny, Travis Kelce y Lionel Messi.

El show también contará con las presentaciones de Kylie Minogue, Lainey Wilson y Lenny Kravitz, quien recibirá esta noche el especial Music Icon Award. Además, Adam Sandler será honrado con el People’s Icon Award por su contribución en la comedia.

Los mejores looks de los People’s Choice Awards 2024

Con celebridades como America Ferrera y Heidi Klum desfilando por la alfombra este año, aquí te compartimos a todas las celebridades y personalidades favoritas de la cultura pop en sus mejores estilismos durante los People’s Choice Awards 2024.