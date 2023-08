Laura Archbold: Talento y belleza

¿Y cómo fue esa coincidencia que te llevó a la actuación?

Me llamó un día Fer (mi mánager) y me dice: “Laura, hay un casting de modelaje en la agencia de Caracol”. Y pues yo me fui a la audición. Cuando se terminó, unos amigos míos que trabajaban allá me invitaron a almorzar y me preguntaron de mis planes. Les dije que estaba estudiando pero que durante mis vacaciones me iba a ir a estudiar actuación a Nueva York, algo que siempre había querido hacer, y ahí quedó. A la semana me llamó uno de esos amigos y me dice, “Lau, están haciendo un casting acá en el canal y nos preguntaron si conocíamos talento nuevo, y como tú me dijiste que querías actuar, yo dije que sí”. Yo no quise en un principio, pero mi amiga me dijo que lo peor que podía pasar es que me diera cuenta de que era muy mala y bueno, historia larga hecha corta, fui, hice la audición y me quedé.