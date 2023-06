“Crear una visión napoleónica para una generación contemporánea” es el lema de Napoleón, la propuesta de moda creada por Paola Quintero, que va más allá de la creatividad y el amor por el diseño. Fundada en el 2017 con el fin de inspirar a través de la individualidad y funcionalidad de las prendas, Napoleón se ha establecido como una marca líder de lujo sustentable en la industria de la moda, ganando reconocimiento internacional.

Dentro de sus prácticas sustentables se encuentra el uso de telas out of stock, la fabricación de piezas atemporales que no siguen una tendencia y el pago digno y justo a sus artesanos. Ideadas y producidas en México, cada una de las piezas de Napoleón encarnan una estética disruptiva y contemporánea que trasciende mucho más allá de la moda.