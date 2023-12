El espectacular vestido de brillos que Jacky Bracamontes lució en el regreso de ‘La Voz US’

Jacky Bracamontes literalmente brilló en el regreso de La Voz US (Telemundo). El pasado domingo, el programa de talentos regresó a las transmisiones en vivo para su etapa final y contó con la participación de Jacqueline Bracamontes para conducir el show, junto con Jorge Bernal. La presentadora de 40 años lució espectacular con un vestido de brillos de corte asimétrico con una manga en forma de globo. Jacky reveló a través de sus redes sociales que una de las cosas que más le había gustado de este look, el cual fue coordinado por su stylist Karla Guindi, fue que, cambiaba de color con la luz. “Lo que me gustó de este vestido es que ¡dependiendo la luz, se veía de diferente color!”, escribió junto a una de las tantas imágenes que compartió del regreso de La Voz US.

©@jackybrv



Jacky Bracamontes presumió sus espectaculares piernas con un vestido corto de lentejuelas

Para completar su look, la también actriz llevó un par de tacones nude, además de unas piezas de joyería de Patricia Robalino, que iban a la perfección con su atuendo. En cuanto a su maquillaje y peinado, a cargo de la make-up artist Laura Barcelo, Jacky llevó un smokey eye, un ligero rubor durazno en las mejillas y un labial nude. Para peinar su melena, la cual recién estrenó una nueva tonalidad más platinada que nunca, la presentadora optó por una coleta baja con rizos y algunos flequillos sueltos.

©@jackybrv



Las joyas que Jacky lució eran de Patricia Robalino

Todavía faltan otros tres programas antes de que esta temporada de La Voz US llegue a su fin, así que entre Jacky y sus colaboradores están coordinando los mejores atuendos y peinados para impactar a la audiencia. “Estamos definiendo los looks de cada domingo, porque solo nos quedan cuatro looks: los dos de Los Enfrentamientos, semifinal y final. Estamos buscando el look, el vestido, los zapatos, las joyas, el peinado... a mi esa parte me fascina”, compartió hace unos días en una entrevista con HOLA! USA.

En esa mima conversación, la presentadora expresó lo feliz que estaba por este regreso a la televisión, pues echaba de menos a sus colegas, como Jorge Bernal, así como a los cuatro coaches, Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin. “Estoy feliz, emocionada… ya extrañaba por supuesto a nuestros coaches, a Jorge (Jorge Bernal) mi compañero, a todos los participantes, aunque va a ser diferente. Ahora vamos a tener que estar de lejos, pero tenemos que agradecer que al fin podemos retomar este proyecto, en esta etapa final”.

