Sarah Jessica Parker, una bloguera fashionista y con una legendaria colección de calzado. No, esa era Carrie Bradshaw en Sex and The City, aunque su unión con el personaje posiblemente la llevó a crear su propia línea homónima de tacón alto en febrero de 2014 con el CEO de Manolo Blahnik, George Malkemus III. Como se cuenta el su web, nació con tres propósitos: ofrecer productos de calidad, usar el color y el brillo como ‘neutro’ y darle a la suela un ‘nuevo latido’. Ya en 2005, la actriz había lanzado su primera fragancia, Lovely, a la que siguieron Covet, SJP NYC Stash y la actualización de la primera, Born Lovely.