El ‘outfit’ de Kaley Cuoco que puedes recrear ¡por solo $220!

En los últimos meses hemos visto a varias celebridades enfundadas en trajes de dos piezas -men's suit, tuxedo, oversize, broad-shouldered, double-breasted- ya sea para asistir a alfombra roja o para el street style. Asi lo vimos recientemente en la protagonista de la serie The Big Bang Theory, Kaley Cuoco.

Para celebrar el décimo aniversario del Veuve Clicquot Polo Classic en el parque Will Rogers, Oklahoma, la actriz de 33 años se vistió con un Blazer y pants a cuadros de Missoni Resort 2020, zapatos Oxfords de Freda Salvador y un bolso de mano con print de lagarto de By Far.

Los trajes de dos piezas se han convertido en una de las fashion trends favoritas de las celebs

El look de Kaley es la mezcla perfecta entre lo casual y lo elegante, sobretodo si se trata de estar al aire libre o en eventos de día… ¡Copia su ejemplo!

-Mid Rise Mixed Herringbone Stretch Skinny Pant: este ejemplar ($47.94) comparte el patrón de cuadros que tiene el de la celeb; que podrás complementar con el Herringbone Notch Collar One Button Blazer ($82.80) para tener todo el outfit–ambas piezas de Express–.

-Absolute Camisole: los tops unicolor son los fieles acompañantes de un atractivo suit. Como Kaley, úsalo blanco. Nordstrom ($19).

Con estas piezas, podrás emular el outfit de la actriz por menos de lo que piensas



-Top Handle Bag: Con este bolso de Natasha emularás el de la actriz. Lord + Taylor ($40.80).

-Women Lace Up Wing Tip Oxford College Style Flat Shoes: Complementa el look y destaca tus pasos con unos elegantes zapatos tipo oxford. Walmart ($28.82).

Si de ser cómoda y chic se trata, Kaley Cuoco tiene la respuesta… ¿Te gustó su elección?

