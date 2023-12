Ya sea para ir a la oficina o salir a tomar algo con las amigas, la Patch Pocket Duchess Blazer de Smythe será la pieza vertebradora de tu outfit sin lugar a dudas. Un versión fresca de una propuesta clásica que te encantará lucir. Revolve ($795).

Con la llegada de la temporada otoño invierno, la apuesta por el english tweed será una de tus favoritas. Una vez que disfrutes de su calidez, si aun no lo has hecho, no querrás otro tejido para resguardarte del frío. ¡Te lo aseguramos!