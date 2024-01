La poderosa actividad que los expertos recomiendan para perder peso

Ya vivimos dos semanas de este nuevo año, pero para muchos no ha sido fácil regresar al régimen saludable que perseguimos para nuestro día a día en el que los compromisos sociales, fiestas y reuniones no son tan comunes como en la temporada decembrina.

Es por esto que nos pareció importante decirte que tu esfuerzo está bien y que no hay prisa, pero si lo que quieres es un cambio en tu peso, lo mejor será apoyarte de expertos, para que tu proceso sea saludable, sin comparaciones y lleno de auto descubrimiento.

Por ahora seguro piensas que la mejor opción para alcanzar tus propósitos será agendar una cita con tu nutriólogo y otra con tu entrenador, y sí, pero antes de hacer esto –que sin duda es importantísimo– te recomendamos que regreses a terapia, ya sea tu psicólogo o tu psicoanalista, serán de gran ayuda en este camino.

El cambio en tus hábitos es importante para la perdida de peso

Es importante que sepas que en los temas relacionados con el peso y su pérdida no sólo se habla de conteo de calorías, grasas y proteínas. Distintos expertos en psicología y psicoanálisis aseguran que un cambio consciente sobre los hábitos y la toma de decisiones saludables son, en gran medida, el secreto para encontrar un equilibrio personal, lo que se traduce también en la dieta más efectiva. Aquí algunos consejos de conocedores que van a ayudarte en tu proceso.

Consejos de expertos para perder peso a partir de ir a terapia

Es momento de desaprender para volver a aprender

Lo primero que necesitas hacer, si lo que buscas es una vida más saludable, es entender que, durante muchos años, tu personalidad y autoconocimiento han sido guiados por distintos estímulos, por lo que es muy importante que, al llegar a terapia, pongas tu interés en desaprender las cosas negativas que están dentro de ti y sustituirlas por las opciones saludables.

No te juzgues. Es tu proceso, no una competencia

Parte esencial en este camino que estás por iniciar es entender que tu cuerpo no tiene la necesidad de iniciar una poco saludable competencia con lo que tu mente espera de ti, es decir, si los resultados que ves en las primeras semanas no son los que tenías en mente, aun cuando haz hecho todo de manera responsable y saludable, no recrimines tu proceso y no te desalientes. Otro de los ejemplos en este punto es cuando llegan factores externos que hacen que “perdamos nuestro enfoque”, si un día tu elección saludable es remplazada por una menos nutritiva, no permitas que esto sea la oportunidad de tirar la toalla, simplemente se trata de retomar.

Que tu entorno refleje lo que buscas

Este punto es muy importante, ya que cambiar nuestra relación con la comida no siempre depende sólo de nosotros, sino de otros factores que no siempre se pueden controlar, sin embargo algo que sí puedes controlar es dejar de facilitarte las opciones menos saludables. Por ejemplo, si en tus alacenas encuentras más fácilmente un pastelito que una opción nutritiva, eso puedes cambiarlo, más aún si vives solo, simplemente se trata de dejar de comprarlo, esto no quiere decir que no vas a volver a probarlo, simplemente reduce su consumo.

¿Cómo respondes a las adversidades?

Esta es otra de las preguntas que debes realizarte en tus horas de terapia, ya que para la gran mayoría, una vez más guiados por la relación que tenemos con los alimentos, nuestra primera reacción ante algo negativo es el consumo de alimentos, muchas veces poco favorecedores. Con ayuda de tu terapeuta vas a encontrar una mejor forma de lidiar ante esos escenarios.

Practica técnicas para manejo de estrés y ansiedad

Otro de los principales motivos por los que tendemos a elegir alimentos que ayudan al confort es porque en la adultez nos enfrentamos, muy frecuentemente, a estímulos que generan ansiedad y estrés, por lo que es importante reducirlos al máximo, no solo por tu peso, sino porque simplemente te harán vivir mejor. Junto a tu psicólogo o psicoanalista encuentra las técnicas ideales para ti para que no enfoques tu pensamiento en la comida.

Vídeo Relacionado: Científicos crean gafas de realidad virtual para ratones Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.