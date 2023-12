Nuevo año: aprende a usar tu nueva agenda y a vivir con mejor organización

Estamos a diez días de despedir el 2023 y seguramente entre tus propósitos de próximo año se encuentra mejorar tu organización. Y es que el hábito de saber llevar una agenda o poner todo en su lugar, puede disminuir los índices de estrés y ansiedad, lo que resultará en algo benéfico para tu salud mental y física.

Aprende a usar una agenda para que estrenes en año nuevo

Si bien, todo en el mundo está en constante cambio y estar tan pendiente de tu lista de tareas podría resultar frustrante cuando algo se mueve de horario, lugar o fecha, nada mejor que saber los planes diarios y estar consciente de que, aunque todo puede moverse, tu organización es tan buena que puede con eso.

Esto es más fácil para algunos, quienes desde la infancia y gracias a la escuela aprendieron a llevar una agenda, pero hay otros a los que este cuaderno de pendientes les resulta en un dolor de cabeza por no saber utilizarlo de manera correcta, por lo que aquí te decimos cómo hacer para poner ahí tus pendientes y tener días más organizados.

Compra la agenda de tus sueños

Esto no es prioritario, pero es un hecho que si algo te gusta mucho, lo utilizaras de mejor manera y con constancia, así que si tienes un diseño en mente, búscalo y hasta que lo encuentres. Este no tiene que cambiar cada año, actualmente existen muchas opciones más sustentables que solo intercambian la parte interior del cuadernillo, las hojas de la agenda, y la funda prevalece.

Inicia la organización de mayor a menor

Cuando termina el año ya existen planes para el siguiente, así que inicia con los que ya tengas, no importa que los consideres poco relevantes o que creas que falta mucho tiempo para la fecha, ya sean hasta el próximo diciembre, apúntalos. Inicia mes por mes apuntando los cumpleaños, los viajes programados, los días que tienes de descanso en el trabajo y apúntate, como meta, los periodos de vacaciones que te gustaría tomar. Una vez terminado eso, enfócate en enero. Escribe los proyectos que hay que entregar en el primer mes del año, tus compromisos sociales y conforme pasen los días, ve agregando tus deberes.

Delimita tus horarios

Insistimos que todo puede cambiar, pero cuando haya iniciado el año asegúrate de establecer tus horarios. Inicia con los que son más importantes, como tus horas de sueño, y procura aferrarte a estas. Si tienes que madrugar y eres del club de las 5 am, ponte como meta dormirte como máximo a las 10 de la noche, con algunas semanas que lo hagas religiosamente, se volverá en tu hábito. También delimita tus horarios laborales y entre ese periodo enfócate en terminar todos tus deberes relacionados con el trabajo, para que no afecte en tus planes personales.

Haz revisiones periódicas de tu agenda

Vale, acabamos de empezar, pero cuando llegue el 31 de enero, ponte un recordatorio de revisar tus planes para febrero, de esta manera tendrás más consciencia de lo que has apuntado para los siguientes 30 días. Haz lo mismo el último día de cada mes y, de ser posible, todos los domingos por la noche, para que sepas cuales son los compromisos que tienes durante los próximos siete días.

No te frustres si todo cambia

Aunque no tiene mucho que ver con tu planificación diaria, te recomendamos que, a la par, tengas un espacio dedicado a tus pensamientos al final del día, puede ser en otra libreta, o en la misma agenda, pero algo que puede ayudarte en tu proceso de ser una persona más organizada es escribir cómo te sentiste durante tu jornada. Apunta aquí si quedaron cosas que tenías pendientes y que lo lograste palomear, también anota si es que hubo muchos cambios en tu rutina y cómo te hizo sentir eso, hacerlo te ayudará a reflexionar sobre cómo afrontas los cambios.

Otras formas de organizar tu vida este año nuevo

Para muchos, es el propósito más importante de su lista, para otros está en planos secundarios, pero la organización es una meta muy común y algo que es muy importante para lograrlo es nuestro entorno así que sigue estos consejos para poder mantener más orden en tu casa o lugar de trabajo y así liberes a tu mente de cosas poco trascendentales como dónde está el control remoto, tu chamarra favorita o, simplemente, qué día es.

Consigue un asistente digital

No importa la plataforma, pero esas bocinas o pantallas tan populares en la actualidad pueden ser muy útiles para tu día a día. Basta con preguntar desde la fecha, hasta el clima, te responden y así podrás tener más clara tu manera de sortear la jornada. Si eres una persona más tecnológica, también puedes programar tu agenda y pedir recordatorios constantes para que no pierdas detalle.

Tu casa es un reflejo de tu cerebro

Procura enfocar parte de tu tiempo libre en organizar tu hogar, te tomará quizá algunos días, pero cuando hayas terminado todo será más fácil. Quizá en este proceso descubras que te hacen falta algunos accesorios que pueden ayudar a tu organización, como ganchos, cajas o hasta muebles, si este es el caso, no te presiones, simplemente pon la meta de llegar a organizar todo durante los primeros meses del próximo año

Todo, absolutamente todo, tiene un lugar

Cuando llegan visitas, lo primero que hacemos es tratar de esconder todo lo que está fuera de su sitio. Si ya tienes claro que cada cosa, por minúscula que sea, tiene un lugar en tu casa, ¿por qué no lo colocas ahí desde el principio?, sí, te tomará 5 o 10 segundos más, pero hará total diferencia en tu vida. Pon las llaves en los ganchos o la charola que tienes para ese propósito, coloca los controles del televisor en el espacio designado para estos, lleva tus tenis a su lugar, cuelga la toalla en su sitio y, lo más importante, tira la basura, una vez hayas terminado tus pendientes.

La limpieza da claridad mental

Decían mi abuela y mi madre que ‘no hay casa más limpia que la que no se ensucia’ y, un poco relacionado con el punto anterior, llamemos suciedad a todo lo que no se encuentra en su lugar. Cuando todo está colocado en el spot indicado, la armonía del hogar simplemente fluye, así que todo será más higiénico. Eso no nos exime del polvo, así que, por lo menos una vez a la semana, sacude la estantería, esponja los cojines, limpia o aspira el piso y, eso sí, procura siempre tener un aromatizante, ya que eso da confort y la idea de limpio.

Ayúdate a recordar lo importante

Ya sea con imanes en tu refrigerador o con un tablero de pendientes, coloca en cualquiera de estos todos los recibos que estén pendientes de pago, la lista de lo que se vaya terminando y necesites comprar en el súper, los tickets de la tintorería y hasta algunos pendientes que, aunque no estén en tu agenda como prioritarios, tengas que hacer en algun momento de tu semana o mes.

Con estos consejos construirar un gran hábido, el de ser una persona organizada.

