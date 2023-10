Adopta la famosa postura de plancha, manteniendo tu cuerpo paralelo al suelo y manteniendo tu peso sobre los brazos y las puntas de los pies.

Desde esta posición, con la cabeza recta flexiona tus brazos hasta tocar el suelo. Este no es un ejercicio fácil, así que no te preocupes si no logras hacerlo en los primeros intentos. Continúa intentándolo y poco a poco verás como tu fuerza aumenta y cada vez es más fácil subir y bajar.