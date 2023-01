Además de insomnio, tu rutina también te puede estar causando fatiga extrema

Si te sientes cansado todo el tiempo, o sales del gimnasio exhausto en lugar de lleno de energía, es posible que debas reducir tu entrenamiento. Los dolores musculares son comúnes con una nueva rutina, pero la fatiga excesiva no lo es. Si estás durmiendo lo suficiente y todavía estás muy cansado, podría haber un par de razones. Una común, especialmente en las mujeres, es la anemia por deficiencia de hierro. Cuando tenemos deficiencia, no podemos transportar tanto oxígeno, y sin suficiente oxígeno, nuestros músculos y órganos no pueden funcionar como deberían, incluyendo el convertir nutrientes en energía. La baja producción de energía, también significa poca energía para nosotros.

Otra razón común de la fatiga es no consumir suficientes calorías antes y después del entrenamiento.

Idealmente, hacer ejercicio debería hacerte sentir lleno de energía y no de fatiga.

La pérdida de apetito también es una señal de sobreejercicio

Si bien es cierto que es posible que tengas más hambre de lo normal a medida que tu cuerpo se adapta a una nueva rutina de ejercicios, descubrir de repente que, por el contratio, tu hambre ha disminuido, es motivo de preocupación. Muchos atletas asumen que pueden simplemente seguir las señales fisiológicas de su organismo les da para saber cuánto comer. Sin embargo, ese no siempre es el caso. Si haces ejercicio a un alto nivel, es posible que tu apetito se suprima.

Hacer ejercicio a un alto nivel puede suprimir el apetito.

La depresión o la irritabilidad pueden ser efectos secundarios de ejercitarte demasiado

Cuando sudamos, nuestro cuerpo libera endorfinas (las hormonas del bienestar), que nos hacen sentir relajados y alivian el estrés. Pero demasiado ejercicio puede provocar niveles elevados de ansiedad y depresión. Demasiada actividad aeróbica puede conducir a un sobreentrenamiento parasimpático, cuyos síntomas incluyen fatiga, menor tensión arterial, depresión y rendimiento deportivo deficiente.