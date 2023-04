Barbie presenta su primera muñeca con síndrome de Down

Mattel y Sociedad Nacional de Síndrome de Down (NDSS, por sus siglas en inglés) unieron fuerzas para crear la primera muñeca Barbie con síndrome de Down. La muñeca Barbie con síndrome de Down pretende inspirar a todos los niños a contar más historias a través de los juegos. La muñeca en cuestión se suma a la línea Barbie Fashionistas 2023, la cual incluye muñecas y muñecos con diversas condiciones.

©Mattel



Barbie síndrome de Down

Para asegurar que la muñeca represente con precisión a una persona con síndrome de Down, Barbie trabajó en estrecha colaboración con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down (NDSS). NDSS empodera a las personas con síndrome de Down y sus familias al proporcionar recursos, impulsar el cambio de políticas y comprometerse con las comunidades locales.

La orientación de NDSS fue parte del proceso de la creación de la muñeca; desde su imagen hasta sus accesorios tienen un gran significado, por lo cual conectará de inmediato con la comunidad.

El rostro de la muñeca tiene una forma redonda, orejas más pequeñas y un puente nasal plano, mientras que los ojos tienen una ligera forma de almendra. Incluso, las palmas de las muñecas incluyen una sola línea, una característica que a menudo se asocia con las personas con síndrome de Down.

En cuanto a la moda y accesorios de la muñeca, en estos destacan los colores amarillo y azul, que son símbolos y colores relacionados con la conciencia del síndrome de Down. El colgante rosa que luce la muñeca tiene tres eslabones que representan las tres copias del cromosoma 21, que es el material genético que causa las características asociadas con el síndrome de Down.

Además de este accesorio, la Barbie Fashionista viene con unos aparatos ortopédicos de color rosa en los tobillos para combinar con su atuendo y en sus zapatillas lucen un detalle de cremallera. Algunos niños con síndrome de Down usan aparatos ortopédicos para sostener sus pies y tobillos.

De acuerdo con la compañía, la muñeca se puede adquirir en el sitio oficial de Mattel o en Amazon y en verano llegará a las tiendas.

©Mattel



Mattel ha lanzado una línea de Barbies con todo tipo de cuerpos y condiciones

Una marca inclusiva

Barbie es la línea de muñecas más inclusiva del mercado, con más de 175 looks que ofrecen una variedad de colores de ojos, colores y texturas de cabello, tipos de cuerpo, condiciones y modas para contar más historias. En los últimos años, Barbie ha introducido muñecas con vitíligo, muñecas que usan una silla de ruedas o prótesis, una muñeca con audífonos y una muñeca sin cabello.

Este año, Barbie continúa representando la inclusión con la línea completa de Fashionistas 2023, que también incluye nuevas muñecas en una variedad de tipos de cuerpo, incluida una nueva muñeca Fashionista con aparatos ortopédicos y un muñeco Ken Fashionista con una pierna ortopédica.

