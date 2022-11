Shakira presume una impresionante colección de muñecas inspiradas en ella

“Los sueños se hacen realidad”, escribió Jose Emery, el responsable de esta increíble colección hecha a mano al ver que Shaki había compartido su trabajo, y no sólo eso, sino que comenzó a seguirlo en Instagram. “Mi ídolo”, agregó.

‘Shaki’ ya tenía una muñeca

Luego del show de Shakira con Jennifer Lopez en el Super Bowl de 2020, la cuenta oficial de Barbie publicó una imagen con muñecas de las dos cantantes. Muchos se emocionaron al pensar que saliera un juguete de la colombiana, tal como había ocurrido con JLo, sin embargo no sucedió.

Sin embargo, el artista @aaronmalibu sí creó una muñeca inspirada en ‘Shaki’, con el look de su sencillo Whenever, Wherever, que la introdujo exitosamente en el mercado anglosajón a inicios del 2000.

©@aaronmalibu



La muñeca de Shakira de @aaronmalibu